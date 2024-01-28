Скончался 22-летний помощник мэра Бердска — города-спутника Новосибирска

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
На 23 году жизни не стало ведущего эксперта пресс-центра администрации Бердска Кирилла Слепакова. Об этом сообщил мэр Роман Бурдин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«С прискорбием узнал, что не стало молодого, творческого и увлечённого работой сотрудника администрации Слепакова Кирилла Александровича. Кирилл сопровождал меня на многих мероприятиях, помогал вести страницу в ВК и вообще: был добрым, порядочным и отзывчивым парнем. Очень жаль прощаться с такими людьми. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Кирилла», — пишет глава Бердска.
Как сообщает издание СибФМ со ссылкой на слова сестры погибшего, Кирилл Слепаков умер от внезапной остановки сердца, когда ремонтировал автомобиль в гараже.