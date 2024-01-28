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У парня внезапно остановилось сердце

Скончался 22-летний помощник мэра Бердска — города-спутника Новосибирска

28 января 2024, 09:43
Фото: vk.com/romanburdin
У парня внезапно остановилось сердце
О гибели коллеги глава администрации Бердска Роман Бурдин сообщил в соцсетях

На 23 году жизни не стало ведущего эксперта пресс-центра администрации Бердска Кирилла Слепакова. Об этом сообщил мэр Роман Бурдин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием узнал, что не стало молодого, творческого и увлечённого работой сотрудника администрации Слепакова Кирилла Александровича. Кирилл сопровождал меня на многих мероприятиях, помогал вести страницу в ВК и вообще: был добрым, порядочным и отзывчивым парнем. Очень жаль прощаться с такими людьми. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Кирилла», — пишет глава Бердска.

Как сообщает издание СибФМ со ссылкой на слова сестры погибшего, Кирилл Слепаков умер от внезапной остановки сердца, когда ремонтировал автомобиль в гараже.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Мэрия#Бердск#Гибель#Пресс-служба
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