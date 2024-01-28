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Ранее тарифы уже были повышены на многих популярных маршрутах

В Новосибирске с февраля подорожает проезд в нескольких маршрутках

28 января 2024, 02:59
Фото: atas.info
Ранее тарифы уже были повышены на многих популярных маршрутах
Тариф увеличат на маршрутах, которые обслуживает перевозчик ООО «ПАТП 1118»

Как говорится в официальном сообщении новосибирского Центра управление городским автоэлектротранспортом, с 1 февраля текущего года вырастет стоимость проезда на трех линиях маршрутного такси:

— № 13 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — ул. Учительская» — 45 рублей,

— № 24 «Микрорайон „Стрижи“ — Цветущая Плющиха» — 50 рублей,

— № 87 «пос. Клюквенный — Ботанический ж/м» — 50 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, как в новом году изсмениласть стоимость проезда на пригородных электропоездах.

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