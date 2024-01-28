В Новосибирске с февраля подорожает проезд в нескольких маршрутках

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
Как говорится в официальном сообщении новосибирского Центра управление городским автоэлектротранспортом, с 1 февраля текущего года вырастет стоимость проезда на трех линиях маршрутного такси:
— № 13 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — ул. Учительская» — 45 рублей,
— № 24 «Микрорайон „Стрижи“ — Цветущая Плющиха» — 50 рублей,
— № 87 «пос. Клюквенный — Ботанический ж/м» — 50 рублей.
Ранее мы рассказывали о том, как в новом году изсмениласть стоимость проезда на пригородных электропоездах.