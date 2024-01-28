В Новосибирске создали сообщество научных блогеров

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Новосибирское представительство Всероссийского сообщества наставников-просветителей — так официально называется объединение преподавателей-блогеров, о создании которого редакции Atas.Info рассказал его лидер, преподаватель медицинского университета Константин Качкин.
«Цель — собрать активных педагогов, которые сами ведут какие-то информационные сообщества, блоги, и этой компанией создать новое общее информационное поле. С одной стороны, встроиться в информационное поле Министерства просвещения, с другой стороны, как региональное объединение, самостоятельно предоставлять полезную информацию для педагогов, учеников и их родителей», — говорит Константин Качкин.
Первым шагом стало создание группы в социальной сети ВКонтакте, где публикуются авторские материалы участников сообщества. Тематику публикаций Качкин описывает, как «все, что полезно для обучающегося»: эти и рассказы о памятных датах в истории России, обсуждения новостей и событий, связанных с педагогикой и так далее. Сам Константин Качкин, например, рассказывает о растительном мире.
«Непосредственной связи со школьной программой нет. Мы не ставим перед собой целью создать электронную методичку. В каком-то смысле, это научпоп, но с точки зрения популяризации знаний», — подчеркивает собеседник редакции.
Педагоги-блогеры не собираются ограничиваться присутствием в соцсетях, а намерены устраивать очные встречи со своей потенциальной аудиторией, добавил Качкин.