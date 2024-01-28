В Новосибирске создали сообщество научных блогеров

Первым шагом стало создание группы в социальной сети ВКонтакте, где публикуются авторские материалы участников сообщества. Тематику публикаций Качкин описывает, как «все, что полезно для обучающегося»: эти и рассказы о памятных датах в истории России, обсуждения новостей и событий, связанных с педагогикой и так далее. Сам Константин Качкин, например, рассказывает о растительном мире.