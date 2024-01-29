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В Новосибирской области ищут 15-летнюю Галину Жихареву

15-летнюю девушку в горнолыжной куртке ищут в Новосибирской области

29 января 2024, 16:59
Фото: vk.com / lizaalert_novosib
В Новосибирской области ищут 15-летнюю Галину Жихареву

В Новосибирской области ищут 15-летнюю девушку в горнолыжной куртке

В Новосибирской области ищут 15-летнюю Галину Жихареву. Девушка вышла из дома 29 января в деревне Юрты Тогучинского района, сейчас ее местонахождения устанавливают.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», рост девушки 160 см, у нее нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы. В день исчезновения на Галине была светло-серая горнолыжная куртка с капюшоном, светло-синие джинсы, светло-зеленая толстовка, черные кроссовки с красными вставками. С собой у девушки был рюкзак.

Любую информацию о Галине Жихаревой просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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#Происшествия#Новосибирская область#Поиск#Лиза Алерт#Пропала#Алёна Рогонова
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