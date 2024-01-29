15-летнюю девушку в горнолыжной куртке ищут в Новосибирской области

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», рост девушки 160 см, у нее нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы. В день исчезновения на Галине была светло-серая горнолыжная куртка с капюшоном, светло-синие джинсы, светло-зеленая толстовка, черные кроссовки с красными вставками. С собой у девушки был рюкзак.