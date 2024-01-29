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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 04:54

120 троллейбусов из Белоруссии должны были поставить в Новосибирск до конца 2023 года

95 белорусских троллейбусов из обещанных 120 поступили в Новосибирск

29 января 2024, 04:52
Фото: Артем Шершнев / atas.info
120 троллейбусов из Белоруссии должны были поставить в Новосибирск до конца 2023 года

25 троллейбусов из Белоруссии месяц не могут дойти до Новосибирска

Десять вагонов трамвая поступят в Новосибирск до апреля-2024. Из обещанных белорусским производителем 120 троллейбусов на данный момент поступили 95.

Об этом 29 января в ходе оперативного совещания правительства области сообщил врио мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Из 120 троллейбусов поступило 95. По поручению губернатора организована командировка в Минск, переговорили как по трамваям, так и по троллейбусам. «МАЗ» и «БКМ» свои обязательства будут выполнять. По трамваям — поступило шесть из 10 и один в пути. До марта планируем завершить поставку из 10 вагонов. По троллейбусам — «МАЗ» планирует до апреля все кузова из 80 выдать Уфимскому заводу, — сказал Клемешов.

В Новосибирск поставили только 93 белорусских троллейбуса из купленных 120
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120 троллейбусов должны были доставить по контракту в Новосибирск из Белоруссии еще до конца 2023 года. Но к указанному сроку в город прибыли лишь 93 троллейбуса. Губернатор поручил разобраться в ситуации.

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