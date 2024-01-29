95 белорусских троллейбусов из обещанных 120 поступили в Новосибирск

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Об этом 29 января в ходе оперативного совещания правительства области сообщил врио мэра Новосибирска Олег Клемешов.
Из 120 троллейбусов поступило 95. По поручению губернатора организована командировка в Минск, переговорили как по трамваям, так и по троллейбусам. «МАЗ» и «БКМ» свои обязательства будут выполнять. По трамваям — поступило шесть из 10 и один в пути. До марта планируем завершить поставку из 10 вагонов. По троллейбусам — «МАЗ» планирует до апреля все кузова из 80 выдать Уфимскому заводу, — сказал Клемешов.
120 троллейбусов должны были доставить по контракту в Новосибирск из Белоруссии еще до конца 2023 года. Но к указанному сроку в город прибыли лишь 93 троллейбуса. Губернатор поручил разобраться в ситуации.