Благотворительное кафе «Добродомик» вновь открыли в Новосибирске

Проект «Добродомик» зародился в 2017 году в Санкт-Петербурге, сейчас такие заведения работают в Питере, Москве, Челябинске, Новосибирске и Иркутске. Они существуют как на пожертвования меценатов, так и при помощи рядовых горожан, которые приносят волонтерам продукты, купленные за свой счет.