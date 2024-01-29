Благотворительное кафе «Добродомик» вновь открыли в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
Благотворительный проект «Добродомик» открыл бесплатное кафе для пенсионеров в самом центре города, на Красном проспекте, 64, на базе столовой Bistro&вкусно, которая располагается в цокольном этаже здания. Зал площадью 200 квадратных метров может одновременно вместить более 50 человек. Таким образом, по словам президента благотворительного фонда «Добродомик» Александры Синяк, за 4 часа работы волонтеры смогут накормить горячими обедами около 800 человек.
Кухня оборудована импортной техникой для приготовления еды, посудомойками, морозилками и холодильными камерами, так что никаких проблем с хранением продуктов и работой поваров не будет, подчеркивают активисты.
«И теперь еще в „Добродомике“ открывается точка „Доброкофе“, где каждый волонтер, каждый человек, который принес продукты, каждый из тех, кто ходит по Красному проспекту, сможет купить здесь чашечку кофе и тем самым подарить один обед пожилому человеку», — говорит Александра Синяк.
Благотворительное кафе будет бесплатно кормить пожилых людей каждый будний день с 12 до 16 часов.
Первое кафе «Добродомик» начало работу в Новосибирске в феврале 2020 года в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. Но через полтора месяца из-за пандемии коронавируса работу в таком формате пришлось свернуть, и волонтеры разносили продуктовые наборы пенсионерам по домам.
Вновь кафе заработало 1 октября 2022 года, но в конце 2023 собственник продал помещение, и благотворителям пришлось искать новое место.
Проект «Добродомик» зародился в 2017 году в Санкт-Петербурге, сейчас такие заведения работают в Питере, Москве, Челябинске, Новосибирске и Иркутске. Они существуют как на пожертвования меценатов, так и при помощи рядовых горожан, которые приносят волонтерам продукты, купленные за свой счет.