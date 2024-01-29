Более 530 преступлений было совершено в Новосибирской области за неделю

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
В рамках своего доклада он также указал, что на территории Новосибирской области было зарегистрировано 539 преступлений. Кражи составляют почти половину из них — 246 случаев. Каждое третье преступление связано с использованием IT-технологий.
«Было зарегистрировано 57 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 45 фактов — это продажа. Изъято 6 килограммов запрещенных веществ», — пояснил Андрей Кульков.
Также начальник МВД региона сообщил о 20 ДТП, произошедших в области за прошедшую неделю, в которых погибли три человека. Еще 24 человека получили травмы. В пяти случаях ДТП были замешаны несовершеннолетние, при этом детей среди погибших нет.