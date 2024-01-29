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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Сотни преступлений произошли в НСО

Более 530 преступлений было совершено в Новосибирской области за неделю

29 января 2024, 09:43
Фото: 1MI
Сотни преступлений произошли в НСО
За прошедшую неделю на территории Новосибирской области было зарегистрировано 539 преступлений, как сообщил глава МВД по НСО Андрей Кульков во время оперативного совещания в правительстве.

В рамках своего доклада он также указал, что на территории Новосибирской области было зарегистрировано 539 преступлений. Кражи составляют почти половину из них — 246 случаев. Каждое третье преступление связано с использованием IT-технологий.

«Было зарегистрировано 57 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 45 фактов — это продажа. Изъято 6 килограммов запрещенных веществ», — пояснил Андрей Кульков.

Также начальник МВД региона сообщил о 20 ДТП, произошедших в области за прошедшую неделю, в которых погибли три человека. Еще 24 человека получили травмы. В пяти случаях ДТП были замешаны несовершеннолетние, при этом детей среди погибших нет.

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#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Мигранты#Эмилия Губарева#Кражи#МВД#Преступления
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