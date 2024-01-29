Более 530 преступлений было совершено в Новосибирской области за неделю

Также начальник МВД региона сообщил о 20 ДТП, произошедших в области за прошедшую неделю, в которых погибли три человека. Еще 24 человека получили травмы. В пяти случаях ДТП были замешаны несовершеннолетние, при этом детей среди погибших нет.