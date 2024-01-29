Что известно о смети 22-летнего помощника мэра Бердска — причины трагедии

Предполагаемой причиной смерти 22-летнего Кирилла Слепакова могла стать остановка сердца или оторвавшийся тромб, о чем сообщила его сестра Сиб.фм. В день трагедии Кирилл находился в гараже, где занимался ремонтом автомобиля. В помещении не было ни выхлопных газов, ни электричества.