Что известно о смети 22-летнего помощника мэра Бердска — причины трагедии

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Предполагаемой причиной смерти 22-летнего Кирилла Слепакова могла стать остановка сердца или оторвавшийся тромб, о чем сообщила его сестра Сиб.фм. В день трагедии Кирилл находился в гараже, где занимался ремонтом автомобиля. В помещении не было ни выхлопных газов, ни электричества.
Как рассказали в администрации Бердска, Кирилл Слепаков родился 27 июля 2001 года в Бердске. Там он окончил Экономический лицей, а после школы поступил и окончил Высший колледж информатики. Он был ведущим экспертом пресс-центра администрации и помощником мэра.
«Любил и ценил жизнь, был любящим сыном, братом и дядей. Молодой, талантливый Кирилл Александрович был перспективным, трудолюбивым, увлечённым, порядочным и отзывчивым сотрудником, готовым в любое время прийти на помощь знакомым, друзьям, коллегам. Поддерживал не только словом, но и делом. Его уважали и ценили».
Умер молодой человек 27 января 2024 на 23-м году жизни. Коллектив администрации выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью. Церемония прощания с Кириллом состоится 29 января с 12 по 14:00 на ул. Линейная, 3.