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Девочка скончалась в больнице от возможных побоев

Директору школы-интерната в Тогучине сделали выговор за гибель 11-летней воспитанницы

29 января 2024, 06:17
Фото: 1MI
Девочка скончалась в больнице от возможных побоев

За гибель 11-летней девочки директор детдома в НСО отделалась выговором

В конце сентября 2023 года в Тогучинской районной больнице скончалась 11-летняя девочка. Ребенок мог погибнуть от полученных травм. Спустя пять месяцев директор школы-интерната отделалась мягким наказанием.

Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области, в ходе проверки выяснилось, что в медицинском кабинете отсутствовало необходимое оборудование, а документация велась спустя рукава.

«Директора школы-интерната привлекли к ответственности и ей назначено наказание в виде предупреждения. Допущенные нарушения устранены», — рассказали в надзорном ведомстве.
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Троим воспитателям и заместителю директора сделаны замечания с занесением в личное дело. В школе-интернате обещали усилить профилактическую и психолого-педагогическую работу с воспитанниками.

Трагедия произошла в конце сентября 2023 года. Согласно инсайдерской информации, одиннадцатилетнюю девочку могли пинать ногами по лицу или бить лицом о твердый предмет. Подростка отправили в больницу, но спасти ее не удалось. При вскрытии обнаружили перелом лицевой кости и многочисленные гематомы.

Напомним, что в Новосибирск из Казахстана экстрадировали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее пятилетней дочки.

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