Директору школы-интерната в Тогучине сделали выговор за гибель 11-летней воспитанницы

Трагедия произошла в конце сентября 2023 года. Согласно инсайдерской информации, одиннадцатилетнюю девочку могли пинать ногами по лицу или бить лицом о твердый предмет. Подростка отправили в больницу, но спасти ее не удалось. При вскрытии обнаружили перелом лицевой кости и многочисленные гематомы.