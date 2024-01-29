Директору школы-интерната в Тогучине сделали выговор за гибель 11-летней воспитанницы

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:24
Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области, в ходе проверки выяснилось, что в медицинском кабинете отсутствовало необходимое оборудование, а документация велась спустя рукава.
«Директора школы-интерната привлекли к ответственности и ей назначено наказание в виде предупреждения. Допущенные нарушения устранены», — рассказали в надзорном ведомстве.
Троим воспитателям и заместителю директора сделаны замечания с занесением в личное дело. В школе-интернате обещали усилить профилактическую и психолого-педагогическую работу с воспитанниками.
Трагедия произошла в конце сентября 2023 года. Согласно инсайдерской информации, одиннадцатилетнюю девочку могли пинать ногами по лицу или бить лицом о твердый предмет. Подростка отправили в больницу, но спасти ее не удалось. При вскрытии обнаружили перелом лицевой кости и многочисленные гематомы.
Напомним, что в Новосибирск из Казахстана экстрадировали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее пятилетней дочки.