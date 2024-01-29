«Для галочки»: жители НСО обсуждают здравоохранение после смерти 22-летнего Слепакова

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Начало дискуссии положил комментарий пользователя под ником Сердар Наркозов в паблике «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По его мнению, люди совершенно наплевательски относятся к своему здоровью и стараются уклониться от исследований под любым предлогом.
«Недавно делал УЗИ сердца пациенту, было подозрение на расширение аорты. Отправил на МРТ. Так потом, пациенты звонили в клинику и жаловались, что ничего не нашли и зря потратились. Так надо радоваться. А если бы была аневризма? Она в любой момент может лопнуть. Лишний раз боишься назначать исследования. Потом гундят, что их врачи разводят», — возмутился мужчина.
После этого комментаторы разделились на два лагеря. Одни поддерживают медика и считают, что пациенты не хотят лечиться. «На кредиты деньги есть. А на собственное здоровье нет?», — удивляется Сергей Чепкасов. «Полная диагностика стоит три тысячи рублей. Как дорого», — вторит ему Михаил Крауш. «Да. А потом еще и ноют», — пишет новосибирец под псевдонимом Дмитрий Анатольевич.
Другая сторона резонно замечает, что обследование стоит денег.
«Да, для многих людей дорого. Народ нищий. И такое обследование нужно не одно. Вы, видимо, не жили от зарплаты до зарплаты никогда, потому и так удивляетесь», — пишет сибирячка под ником Олеся Про.
«Возможно, вы удивитесь, но общий анализ мочи и крови — не полная диагностика. Сдать кровь на основные показатели и гормоны — от 8 до 10 тысяч, МРТ одной части тела типа колена или поясницы от 3 до 6 тысяч», — поддерживает ее Эля Гранат.
Многие намекают на необходимость разумных реформ в сфере здравоохранения.
«Диспансеризация только для галочки. Отправляют на бесплатную операцию, — по факту платить деньги, и немалые, иначе место только через два месяца. На МРТ вообще талоны не дают, в лучшем случае рентген сделают, который ничего не показывает. На общий анализ крови не допросишься направления. Терапевта…а зачем он вам?!», — заявляет жительница НСО под псевдонимом Инна Александровна.
«Это надо не просто диагностику пройти, а еще и грамотного врача разыскать! Оптимизация в деле», — соглашается Мария Михайкина.
Напомним, что помощник мэра Бердска Кирилл Слепаков скончался 27 января в возрасте 22 лет. У юноши могли быть проблемы с сердцем.