«Для галочки»: жители НСО обсуждают здравоохранение после смерти 22-летнего Слепакова

После этого комментаторы разделились на два лагеря. Одни поддерживают медика и считают, что пациенты не хотят лечиться. «На кредиты деньги есть. А на собственное здоровье нет?», — удивляется Сергей Чепкасов. «Полная диагностика стоит три тысячи рублей. Как дорого», — вторит ему Михаил Крауш. «Да. А потом еще и ноют», — пишет новосибирец под псевдонимом Дмитрий Анатольевич.