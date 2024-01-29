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Новосибирцы подвергли критике систему здравоохранения

«Для галочки»: жители НСО обсуждают здравоохранение после смерти 22-летнего Слепакова

29 января 2024, 12:26
Фото: atas.info
Новосибирцы подвергли критике систему здравоохранения

Новосибирцы задумались о здоровье после смерти 22-летнего помощника мэра Бердска

27 января стало известно о трагической смерти 22-летнего помощника мэра Бердска Кирилла Слепакова. Причиной смерти молодого человека могла стать остановка сердца из-за оторвавшегося тромба. Трагедия заставила новосибирцев задуматься о проблемах здравоохранения и сохранения своего здоровья.

Начало дискуссии положил комментарий пользователя под ником Сердар Наркозов в паблике «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По его мнению, люди совершенно наплевательски относятся к своему здоровью и стараются уклониться от исследований под любым предлогом.

«Недавно делал УЗИ сердца пациенту, было подозрение на расширение аорты. Отправил на МРТ. Так потом, пациенты звонили в клинику и жаловались, что ничего не нашли и зря потратились. Так надо радоваться. А если бы была аневризма? Она в любой момент может лопнуть. Лишний раз боишься назначать исследования. Потом гундят, что их врачи разводят», — возмутился мужчина.
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После этого комментаторы разделились на два лагеря. Одни поддерживают медика и считают, что пациенты не хотят лечиться. «На кредиты деньги есть. А на собственное здоровье нет?», — удивляется Сергей Чепкасов. «Полная диагностика стоит три тысячи рублей. Как дорого», — вторит ему Михаил Крауш. «Да. А потом еще и ноют», — пишет новосибирец под псевдонимом Дмитрий Анатольевич.

Другая сторона резонно замечает, что обследование стоит денег.

«Да, для многих людей дорого. Народ нищий. И такое обследование нужно не одно. Вы, видимо, не жили от зарплаты до зарплаты никогда, потому и так удивляетесь», — пишет сибирячка под ником Олеся Про.

«Возможно, вы удивитесь, но общий анализ мочи и крови — не полная диагностика. Сдать кровь на основные показатели и гормоны — от 8 до 10 тысяч, МРТ одной части тела типа колена или поясницы от 3 до 6 тысяч», — поддерживает ее Эля Гранат.
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Многие намекают на необходимость разумных реформ в сфере здравоохранения.

«Диспансеризация только для галочки. Отправляют на бесплатную операцию, — по факту платить деньги, и немалые, иначе место только через два месяца. На МРТ вообще талоны не дают, в лучшем случае рентген сделают, который ничего не показывает. На общий анализ крови не допросишься направления. Терапевта…а зачем он вам?!», — заявляет жительница НСО под псевдонимом Инна Александровна.
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«Это надо не просто диагностику пройти, а еще и грамотного врача разыскать! Оптимизация в деле», — соглашается Мария Михайкина.

Напомним, что помощник мэра Бердска Кирилл Слепаков скончался 27 января в возрасте 22 лет. У юноши могли быть проблемы с сердцем.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Здоровье#Здравоохранение#Соцсети#Бердск#Александр Ляхов
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