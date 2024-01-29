Эксклюзивного котенка-бенгала продают в Новосибирске за 120 000 рублей

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
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Updated Сегодня, 01:41
В Новосибирске можно купить эксклюзивного бенгальского котенка с редким «снежным окрасом». За него просят 120 тысяч рублей. Объявление о продаже размещено на одном из популярных сайтов.
Котенок родился в профессиональном питомнике бенгальских кошек Fortune Leo. Заводчик утверждает, что котенок единственный в своем окрасе за Уралом. Родители питомца являются чемпионами WСF.
При покупке котенка будет предоставлен полный пакет документов, прививки и возможность разведения. Также возможна скидка для тех, кто хочет стать его новым любимцем.