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Котенок еще маленький

Эксклюзивного котенка-бенгала продают в Новосибирске за 120 000 рублей

29 января 2024, 01:39
Фото: Авито
Котенок еще маленький
В Новосибирске питомник бенгальскиx кошек Fоrtune Leo продает бенгальского котенка с уникальным окрасом.

В Новосибирске можно купить эксклюзивного бенгальского котенка с редким «снежным окрасом». За него просят 120 тысяч рублей. Объявление о продаже размещено на одном из популярных сайтов.

Котенок родился в профессиональном питомнике бенгальских кошек Fortune Leo. Заводчик утверждает, что котенок единственный в своем окрасе за Уралом. Родители питомца являются чемпионами WСF.

При покупке котенка будет предоставлен полный пакет документов, прививки и возможность разведения. Также возможна скидка для тех, кто хочет стать его новым любимцем.

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