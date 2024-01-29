Хоронят в один день с мамой: в Бердске простились с 22-летним помощником мэра

Семья Слепаковых переживает страшную трагедию. Инна Слепакова, которая ранее работала в МВД и последние годы работала в бердском отделе ЗАГС, не смогла пережить потерю своего сына. Ее муж Александр Слепаков, глава отдела по борьбе с организованной преступностью, также потерял сына и жену. Коллеги Александра пришли на прощание в форменной одежде.