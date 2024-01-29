Хоронят в один день с мамой: в Бердске простились с 22-летним помощником мэра

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Кирилла Слепакова похоронили 29 января. Молодой человек скончался в результате сердечного приступа, когда он находился в гараже и занимался ремонтом автомобиля. Вместе с Кириллом похоронили и его маму — Инну Слепакову, сообщает Бердск-Онлайн.
Семья Слепаковых переживает страшную трагедию. Инна Слепакова, которая ранее работала в МВД и последние годы работала в бердском отделе ЗАГС, не смогла пережить потерю своего сына. Ее муж Александр Слепаков, глава отдела по борьбе с организованной преступностью, также потерял сына и жену. Коллеги Александра пришли на прощание в форменной одежде.
Мать и сына проводили в последний путь. Попрощаться пришли и коллеги Кирилла. Он работал в администрации, был помощником мэра Романа Бурдина. Глава города тоже пришел проститься с молодым человеком.