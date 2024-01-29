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Сына и маму хоронят в один день

Хоронят в один день с мамой: в Бердске простились с 22-летним помощником мэра

29 января 2024, 10:09
Фото: 1MI
Сына и маму хоронят в один день

В Бердске похоронили вместе с мамой 22-летнего помощника мэра Слепакова

В Бердске прошло прощание с 22-летним пресс-секретарем мэрии: его мать, не смогла пережить потерю сына.

Кирилла Слепакова похоронили 29 января. Молодой человек скончался в результате сердечного приступа, когда он находился в гараже и занимался ремонтом автомобиля. Вместе с Кириллом похоронили и его маму — Инну Слепакову, сообщает Бердск-Онлайн.

КириллКирилл
Кирилл
Фото: администрация Бердска

Семья Слепаковых переживает страшную трагедию. Инна Слепакова, которая ранее работала в МВД и последние годы работала в бердском отделе ЗАГС, не смогла пережить потерю своего сына. Ее муж Александр Слепаков, глава отдела по борьбе с организованной преступностью, также потерял сына и жену. Коллеги Александра пришли на прощание в форменной одежде.

Мать и сына проводили в последний путь. Попрощаться пришли и коллеги Кирилла. Он работал в администрации, был помощником мэра Романа Бурдина. Глава города тоже пришел проститься с молодым человеком.

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