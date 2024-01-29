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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Комиссия по подсчету урону от коммунальных аварий в Новосибирске будет работать до середины февраля

Комиссии устанавливают ущерб, нанесенный новосибирцам при коммунальных авариях

29 января 2024, 04:06
Фото: Артем Васильев / atas.info
Комиссия по подсчету урону от коммунальных аварий в Новосибирске будет работать до середины февраля

Комиссии подсчитывают ущерб имуществу новосибирцев от коммунальных аварий

В Новосибирске районные комиссии устанавливают ущерб, нанесенный многоквартирным домам и имуществу граждан из-за коммунальных аварий.

Оценка будет дана как ущербу, нанесенному общедомовому имуществу, так и личному. Об этом 29 января в ходе оперативного совещания правительства НСО сообщил вице-губернатор региона и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка.

Районные комиссии на прошлой неделе вышли в дома для актирования и подтверждения ущербов, которые нанесены общедомовому и имуществу граждан. Подготовлены платежки, через три дня должны быть отданы гражданам. Комиссия будет работать до середины февраля, — сказал Сергей Сёмка.

По словам вице-губернатора, 29 января теплоснабжение отключено в 23 жилых домах и двух детских садах.

С субботы, 27 января, работаем без привлеченных бригад. Все заявки будут отрабатываться силами управляющих компаний. Сегодня по пяти выявленным дефектам проводятся работы: четыре — в Ленинском районе, с временным отключением от теплоснабжения 16 многоквартирных домов, двух детсадов, один — в Кировском районе, с отключением семи многоквартирных домов. По планам — закончить к вечеру.
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