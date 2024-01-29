Комиссии устанавливают ущерб, нанесенный новосибирцам при коммунальных авариях

Оценка будет дана как ущербу, нанесенному общедомовому имуществу, так и личному. Об этом 29 января в ходе оперативного совещания правительства НСО сообщил вице-губернатор региона и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка.