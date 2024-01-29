Коттедж с зимним садом продают в Новосибирске за 80 млн рублей

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Цена коттеджа составляет 80 миллионов рублей. Участок имеет площадь 14 соток, а здание — 551,6 квадратов. Согласно информации в объявлении, в доме раньше никто не жил.
В доме выполнен светлый ремонт. Первый этаж представляет собой три комнаты и кухню, соединенную с гостиной.
На втором этаже расположены четыре комнаты, два санузла и зимний сад. Также на территории есть гараж, из которого можно попасть в дом. Застройщики также построили баню площадью 120 квадратных метров.