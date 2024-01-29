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Коттедж стоит 80 млн

Коттедж с зимним садом продают в Новосибирске за 80 млн рублей

29 января 2024, 03:31
Фото: n1.ru
Коттедж стоит 80 млн
В поселке Восход, недалеко от Новосибирска, продают коттедж с зимним садом.

Цена коттеджа составляет 80 миллионов рублей. Участок имеет площадь 14 соток, а здание — 551,6 квадратов. Согласно информации в объявлении, в доме раньше никто не жил.

В доме выполнен светлый ремонт. Первый этаж представляет собой три комнаты и кухню, соединенную с гостиной.

Фото: n1.ru

На втором этаже расположены четыре комнаты, два санузла и зимний сад. Также на территории есть гараж, из которого можно попасть в дом. Застройщики также построили баню площадью 120 квадратных метров.

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Дом#Эмилия Губарева
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