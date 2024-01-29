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Утилизировать мусор правильно должен даже Дарт Вейдер

МУП «САХ» в Новосибирске заставил Дарта Вейдера заниматься переработкой мусора

29 января 2024, 12:17
Фото: Telegram- МУП «САХ»
Утилизировать мусор правильно должен даже Дарт Вейдер

Новосибирский МУП «САХ» создал комик о мусоропереработке с Дартом Вейдером

Жители Новосибирской области очень часто предпочитают выбрасывать строительный мусор на контейнерных площадках для мусора. На свалке оказываются кирпичи, шины и ботва, а также неостывшие отходы

Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов — МУП «САХ» — создал комикс, в котором еще раз напомнил про основные правила утилизации строительных отходов. В нем персонаж вселенной «Звездных войн» Дарт Вейдер сталкивается с проблемой возможной поломки мусоролета из-за наличия в нем кирпичей после ремонта дома. В результате Оби-Ван Кеноби вынужден напомнить о том, что строительный мусор не является ТКО и его следует вывозить через специальную организацию.

Создатели комикса надеются, что он поможет новосибирцам усвоить основные правила утилизации строительного мусора. Данный вид отходов не включается в тариф и может повредить мусоровоз. Поэтому следует заказать вывоз мусора у профильной организации, обладающей соответствующей разрешительной документацией. Кроме того, она должна иметь лицензию на обращение с таким видом отходов, наличие которой можно проверить на портале контрольной (надзорной) деятельности: https://knd.gov.ru/licenses-registry .

Если строительные отходы появятся на контейнерной площадке, то их вывоз обязан осуществлять собственник земельного участка. При наличии контейнерной площадки возле многоквартирного дома обязанность возлагается на лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом. В случае нахождения участка в муниципальной собственности, за порядком следят органы местного самоуправления.

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#Экология#Новосибирск#Мусор#Александр Ляхов#МУП САХ#Мусоропереработка
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