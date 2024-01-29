МУП «САХ» в Новосибирске заставил Дарта Вейдера заниматься переработкой мусора

Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов — МУП «САХ» — создал комикс, в котором еще раз напомнил про основные правила утилизации строительных отходов. В нем персонаж вселенной «Звездных войн» Дарт Вейдер сталкивается с проблемой возможной поломки мусоролета из-за наличия в нем кирпичей после ремонта дома. В результате Оби-Ван Кеноби вынужден напомнить о том, что строительный мусор не является ТКО и его следует вывозить через специальную организацию.