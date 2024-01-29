МУП «САХ» в Новосибирске заставил Дарта Вейдера заниматься переработкой мусора

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов — МУП «САХ» — создал комикс, в котором еще раз напомнил про основные правила утилизации строительных отходов. В нем персонаж вселенной «Звездных войн» Дарт Вейдер сталкивается с проблемой возможной поломки мусоролета из-за наличия в нем кирпичей после ремонта дома. В результате Оби-Ван Кеноби вынужден напомнить о том, что строительный мусор не является ТКО и его следует вывозить через специальную организацию.
Создатели комикса надеются, что он поможет новосибирцам усвоить основные правила утилизации строительного мусора. Данный вид отходов не включается в тариф и может повредить мусоровоз. Поэтому следует заказать вывоз мусора у профильной организации, обладающей соответствующей разрешительной документацией. Кроме того, она должна иметь лицензию на обращение с таким видом отходов, наличие которой можно проверить на портале контрольной (надзорной) деятельности: https://knd.gov.ru/licenses-registry .
Если строительные отходы появятся на контейнерной площадке, то их вывоз обязан осуществлять собственник земельного участка. При наличии контейнерной площадки возле многоквартирного дома обязанность возлагается на лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом. В случае нахождения участка в муниципальной собственности, за порядком следят органы местного самоуправления.