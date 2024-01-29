Назначен новый руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании НСО

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Шимков также является председателем Законодательного Собрания Новосибирской области.
Назначение главы законодательного органа руководителем фракции — распространенная практика, — сказано в сообщении на сайте регионального отделения партии.
Андрей Шимкив родился 8 октября 1964 года. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт.
Первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров перейдет на должность первого замруководителя фракции «Единой России» в Заксобрании.