atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Андрей Шимков является председателем Законодательного Собрания Новосибирской области

Назначен новый руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании НСО

29 января 2024, 12:57
Фото: novosibirsk.er.ru
Андрей Шимков является председателем Законодательного Собрания Новосибирской области

Новым руководителем фракции «Единой России» в Заксобрании стал его председатель

Новым руководителем фракции «Единой России» в Заксобрании НСО стал Андрей Шимкив. Решение принято единогласно на заседании фракции 29 января.

Шимков также является председателем Законодательного Собрания Новосибирской области.

Назначение главы законодательного органа руководителем фракции — распространенная практика, — сказано в сообщении на сайте регионального отделения партии.

Андрей Шимкив родился 8 октября 1964 года. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт.

Первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров перейдет на должность первого замруководителя фракции «Единой России» в Заксобрании.

Читайте также:
Названо имя нового депутата Заксобрания Новосибирской областиДепутаты новосибирского Заксобрания приняли дефицитный бюджет на 2024 годДепутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске
#Политика#Новосибирск#Выборы#Заксобрание#Единая Россия#Председатель#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирске назвали дату первого суда над лжегазовщиками на Линейной
27 января, 13:00
Стало известно, почему умер 22-летний помощник мэра Бердска Слепаков
Сегодня, 02:46
«У нас все хорошо»: замдиректора новосибирской школы избили поленом в учительской
Сегодня, 06:48
Обнародован народный рейтинг худших больничных стационаров Новосибирска
Сегодня, 01:14
В Новосибирске с февраля подорожает проезд в нескольких маршрутках
Вчера, 02:59
Жителям пяти домов в Новосибирске сделали перерасчет за отопление на 678 тысяч рублей
Сегодня, 06:26