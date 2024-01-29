Названы самые популярные отели Новосибирска — кто возглавил рейтинг

В лидерах оказались Marins Park Hotel, Гостиницы Net и DoubleTree by Hilton Hotel. Также в ТОП-10 самых популярных отелей вошли Cosmos Novosibirsk Hotel, Гостиницы Net на Ядринцевской, Grand Autograph Hotel Novosibirsk у НОВАТа, River Park на Михайловской набережной, а также «Апартаменты DOMANT», Гостиницы Net на Обской и AZIMUT Отель на Ленина.