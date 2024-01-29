Названы самые популярные отели Новосибирска — кто возглавил рейтинг

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
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Updated Сегодня, 01:34
В лидерах оказались Marins Park Hotel, Гостиницы Net и DoubleTree by Hilton Hotel. Также в ТОП-10 самых популярных отелей вошли Cosmos Novosibirsk Hotel, Гостиницы Net на Ядринцевской, Grand Autograph Hotel Novosibirsk у НОВАТа, River Park на Михайловской набережной, а также «Апартаменты DOMANT», Гостиницы Net на Обской и AZIMUT Отель на Ленина.
Согласно информации от Ostrovok, средняя стоимость одной ночи в новосибирском отеле составляет 4 600 рублей. Это на 28% больше, чем в предыдущем году, пишет РБК Новосибирск.
Большинство туристов, приезжающих в Новосибирск, выбирают отели в 68% случаев, апартаменты — в 25%, хостелы — в 6%. В среднем бронирование осуществляется на 2 ночи. Самыми популярными месяцами оказываются июнь, июль и август.