Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по доступности связи в России

Вместе с тем, национальные цели развития России до 2030 года предусматривают рост доли домохозяйств с доступом к интернету до 97%. В Новосибирской области целевой показатель составляет 91,9% по итогам 2023 года. Планируется, что к концу 2026 года будет обеспечено мобильным интернетом все населенные пункты свыше 100 жителей.