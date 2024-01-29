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В Новосибирской области — самый доступный скоростной интернет

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по доступности связи в России

29 января 2024, 09:12
Фото: 1MI
В Новосибирской области — самый доступный скоростной интернет
Новосибирская область занимает одно из лидирующих мест в России по доступности скоростного интернета. Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание в правительстве, где министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь представил отчет о развитии инфраструктуры связи в области.

Благодаря программам цифровизации, Новосибирская область занимает 4-е место среди регионов России по доступности скоростного проводного интернета. Глава региона подчеркнул, что связь стала неотъемлемой частью жизни всех граждан: даже пожилые люди освоили современные технологии.

За последние пять лет на территории региона, благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России, федеральным и областным программам, проведена масштабная работа по устранению цифрового неравенства между жителями города и села: построены волоконно-оптические линии связи до более чем 900 населённых пунктов, обеспечено подключение к высокоскоростному интернету 100% социально значимых объектов.

Вместе с тем, национальные цели развития России до 2030 года предусматривают рост доли домохозяйств с доступом к интернету до 97%. В Новосибирской области целевой показатель составляет 91,9% по итогам 2023 года. Планируется, что к концу 2026 года будет обеспечено мобильным интернетом все населенные пункты свыше 100 жителей.

В 2023 году средствами регионального и федерального бюджетов удалось обеспечить сотовой связью и мобильным доступом к интернету 76 населенных пунктов, а в шести районах (Доволенский, Здвинский, Кочковский, Новосибирский, Маслянинский, Болотнинский), 100% жителей уже имеют доступ к этим услугам. В 2024 году планируется обеспечить сотовой связью еще 64 населенных пункта.

#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Правительство#Андрей Травников#Нацпроект#Эмилия Губарева
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