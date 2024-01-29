Новосибирские следователи заинтересовались сотрясением мозга ученика в раздевалке

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Происшествие уже находится на контроле в новосибирском Следкоме
«Следственными органами проводится проверка по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения. По ее итогам будет принято процессуальное решение», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Напомним, что родители мальчика требуют привлечь к ответственности руководство школы.