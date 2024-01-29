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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

По факту травмирования школьника проводится проверка

Новосибирские следователи заинтересовались сотрясением мозга ученика в раздевалке

29 января 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
По факту травмирования школьника проводится проверка

В Новосибирске СКР начата проверка по факту избиения школьника в раздевалке

В Новосибирске 25 января в школе №120 произошел конфликт между младшеклассниками. Один из них получил сотрясение мозга.

Происшествие уже находится на контроле в новосибирском Следкоме

«Следственными органами проводится проверка по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения. По ее итогам будет принято процессуальное решение», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Напомним, что родители мальчика требуют привлечь к ответственности руководство школы.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Школьники#Проверка#Травма#Следственный комитет#Школьник#Александр Ляхов
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