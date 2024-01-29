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Какой стационар считают худшим

Обнародован народный рейтинг худших больничных стационаров Новосибирска

29 января 2024, 01:14
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Какой стационар считают худшим
В Новосибирске многие жители высказывают недовольство качеством медицинского обслуживания в больничных стационарах. Рейтинг худших учреждений основан на отзывах пациентов, опубликованных в 2ГИС.

Больница «РЖД — Медицина» получила оценку 3,8 звезды. Пациенты жалуются на переполнение стационара, некорректное отношение сотрудников, низкое качество обслуживания, высокие цены и неэффективную работу колл-центра.

Лечебно-диагностический центр «АПЕКС» на Фрунзе имеет рейтинг 3,7 звезды. По мнению посетителей, этот центр организован таким образом, чтобы максимально заработать на пациентах. Кроме того, очередь на прием к специалисту может быть перенесена на неопределенный срок.

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Лечебно-диагностический центр «АвисМед» на Красном проспекте получил 3,5 звезды. Основные жалобы касаются работы персонала. Посетителям не нравится хаос и возможный обман со стороны врачей. Еще несколько комментаторов разочарованы разницей в цене, объявленной до приема, и окончательной стоимостью.

Филиал медсанчасти №168 на Арбузова также имеет рейтинг 3,5 звезды. Люди жалуются на долгие очереди, неумелых специалистов и завышенные цены. Некоторые пациенты платили 15 тысяч рублей за сутки в палате, но так и не получили помощи, пишет «АиФ Новосибирск». Им приходилось самостоятельно разыскивать врачей для осмотра их больных родственников.

Клинический госпиталь «Мать и дитя» оценен в 3,4 звезды. Многие пациенты отмечают, что врачи не соблюдают назначенные сроки приема. Комментаторы уверены, что клиника ориентирована на получение прибыли, а не на лечение.

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