Обнародован народный рейтинг худших больничных стационаров Новосибирска

Филиал медсанчасти №168 на Арбузова также имеет рейтинг 3,5 звезды. Люди жалуются на долгие очереди, неумелых специалистов и завышенные цены. Некоторые пациенты платили 15 тысяч рублей за сутки в палате, но так и не получили помощи, пишет «АиФ Новосибирск». Им приходилось самостоятельно разыскивать врачей для осмотра их больных родственников.