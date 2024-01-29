atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Тапки составляют 60% от всей произведенной в Новосибирской области обуви

Почти 60% сделанной в Новосибирской обуви — это тапки

29 января 2024, 07:05
Фото: Ura Media / 1MI

Тапки составляют 60% от всей произведенной в Новосибирской области обуви

В 2023 году в Новосибирской области тапочки составили 59% от всего объема обуви. Затем идут сапоги (12%), ботинки (8%) и галоши (7,8%).

Всего за год в регионе выпустили 1,8 млн пар обуви. По этому показателю НСО занимает 20 место по России, сообщили «РБК Новосибирск» в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Средний чек на пару обуви в регионе в 2023 году составил 2,6 тысячи рублей — это на 3% выше, чем в 2022 году.

Самые популярные модели тапочек у новосибирцев — это сланцы, тапочки-угги, тапочки-носки, вьетнамки, сандалии, тапочки в виде мягких игрушек.

Читайте также:
Ушла в тапках: женщина загадочно исчезла после смерти матери в НовосибирскеЖенщина в зеленой футболке и тапках пропала в НовосибирскеКоллекцию мини-обуви продают в Новосибирске за 100 тысяч рублей
#Бизнес#Новосибирск#Рейтинг#Производство#Обувь#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирске назвали дату первого суда над лжегазовщиками на Линейной
27 января, 13:00
Стало известно, почему умер 22-летний помощник мэра Бердска Слепаков
Сегодня, 02:46
«У нас все хорошо»: замдиректора новосибирской школы избили поленом в учительской
Сегодня, 06:48
Обнародован народный рейтинг худших больничных стационаров Новосибирска
Сегодня, 01:14
В Новосибирске с февраля подорожает проезд в нескольких маршрутках
Вчера, 02:59
Жителям пяти домов в Новосибирске сделали перерасчет за отопление на 678 тысяч рублей
Сегодня, 06:26