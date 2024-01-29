Почти 60% сделанной в Новосибирской обуви — это тапки

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Всего за год в регионе выпустили 1,8 млн пар обуви. По этому показателю НСО занимает 20 место по России, сообщили «РБК Новосибирск» в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Средний чек на пару обуви в регионе в 2023 году составил 2,6 тысячи рублей — это на 3% выше, чем в 2022 году.
Самые популярные модели тапочек у новосибирцев — это сланцы, тапочки-угги, тапочки-носки, вьетнамки, сандалии, тапочки в виде мягких игрушек.