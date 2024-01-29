Подрядчик заявил о намерении обанкротить муниципальное предприятие «МЕТРО МиР»

Речь идет о договоре, заключенном в 2021 году между ООО «КДС» и МП «Метро МиР» по укладке асфальтобетонного покрытия при строительстве дороги от пляжа «Наутилиус» вдоль территории Многофункциональной ледовой арены с заездом на

дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах города Новосибирска.