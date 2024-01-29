Подрядчик заявил о намерении обанкротить муниципальное предприятие «МЕТРО МиР»

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Основанием стала задолженность муниципального предприятия перед подрядчиком в 11,6 млн рублей (11 млн — основной долг, 629 тысяч — неустойка, 81 тысяча — госпошлина), которая подтверждается решением арбитражного суда Новосибирской области от 20.11.2023.
Речь идет о договоре, заключенном в 2021 году между ООО «КДС» и МП «Метро МиР» по укладке асфальтобетонного покрытия при строительстве дороги от пляжа «Наутилиус» вдоль территории Многофункциональной ледовой арены с заездом на
дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах города Новосибирска.
Справка
Муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР») — организация, по поручению мэрии размещающая муниципальные заказы на проектирование и строительство объектов метро и других подземных сооружений, а также координирующая работу исполнителей контрактов.
Учредителем МП «Метро МиР» выступает город Новосибирск.
В 2023 году в «Метро МиР» сменился директор. Им стал Андрей Счастливый.