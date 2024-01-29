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Подрядчик заявил о намерении обанкротить муниципальное предприятие Новосибирска

Подрядчик заявил о намерении обанкротить муниципальное предприятие «МЕТРО МиР»

29 января 2024, 07:38
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI

Подрядчик заявил о намерении обанкротить муниципальное предприятие Новосибирска

ООО «КДС» заявило о намерении подать иск на банкротство муниципального предприятия «МЕТРО МиР». Информация об этом опубликована на сайте «Федресурс».

Основанием стала задолженность муниципального предприятия перед подрядчиком в 11,6 млн рублей (11 млн — основной долг, 629 тысяч — неустойка, 81 тысяча — госпошлина), которая подтверждается решением арбитражного суда Новосибирской области от 20.11.2023.

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Речь идет о договоре, заключенном в 2021 году между ООО «КДС» и МП «Метро МиР» по укладке асфальтобетонного покрытия при строительстве дороги от пляжа «Наутилиус» вдоль территории Многофункциональной ледовой арены с заездом на
дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах города Новосибирска.

Справка

Муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР») — организация, по поручению мэрии размещающая муниципальные заказы на проектирование и строительство объектов метро и других подземных сооружений, а также координирующая работу исполнителей контрактов.

Учредителем МП «Метро МиР» выступает город Новосибирск.

В 2023 году в «Метро МиР» сменился директор. Им стал Андрей Счастливый.

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