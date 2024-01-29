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Мужчина погиб

Поезд насмерть сбил пьяного новосибирца на станции Дупленская

29 января 2024, 03:47
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Мужчина погиб
На железнодорожной станции Дупленская в Новосибирской области грузовым поездом был смертельно травмирован мужчина, о чем сообщили в Транспортной полиции Сибири.

В субботу, 27 января на станции Дупленская произошла трагедия. Как уточнили в полиции, 39-летний мужчина из Коченевского района и его брат, будучи пьяными, решили сократить путь и перебраться через железнодорожные пути в неустановленном месте.

Проходя между вагонами, они не заметили, что на соседнем пути приближается грузовой состав. Машинист поезда заметил людей и сделал экстренное торможение, но не успел избежать столкновения.

Один из мужчин успел уйти в безопасное место, а другого сбил локомотив. Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

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