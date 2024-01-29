Поезд насмерть сбил пьяного новосибирца на станции Дупленская

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
В субботу, 27 января на станции Дупленская произошла трагедия. Как уточнили в полиции, 39-летний мужчина из Коченевского района и его брат, будучи пьяными, решили сократить путь и перебраться через железнодорожные пути в неустановленном месте.
Проходя между вагонами, они не заметили, что на соседнем пути приближается грузовой состав. Машинист поезда заметил людей и сделал экстренное торможение, но не успел избежать столкновения.
Один из мужчин успел уйти в безопасное место, а другого сбил локомотив. Пострадавший скончался от полученных травм на месте.