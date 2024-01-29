Покоритель Эвереста рассказал об опыте лечения у новосибирских врачей

Глеб Соколов родился 5 сентября 1953 года в Гдове Псковской области. Выпускник НЭТИ 1975 года. Начал заниматься альпинизмом в 1972 году. Альпинист-высотник, мастер спорта, инструктор по альпинизму. Неоднократный призер чемпионатов СССР и России, «Снежный барс» (совершил рекордное количество восхождений на семитысячники Памира и Тянь-Шаня). Первопроходец нескольких новых маршрутов на семитысячники бывшего СССР.