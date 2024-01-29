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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Новосибирские врачи провели сложную операцию известному альпинисту

Покоритель Эвереста рассказал об опыте лечения у новосибирских врачей

29 января 2024, 11:04
Фото: Алена Карпунина / 1MI

Новосибирские врачи провели сложную операцию известному альпинисту

Титулованный альпинист Глеб Соколов несколько раз становился пациентом отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Новосибирского НИИТО. Об этом 29 января сообщает пресс-служба клиники.

В 2020 году альпинист перенес эндопротезирование тазобедренного сустава. Зимой 2022 года Глеб Соколов поскользнулся на гололеде и получил перелом в области эндопротеза.

Зимой 2022 года Глеб Соколов поскользнулся на гололеде и получил перелом в области эндопротезаЗимой 2022 года Глеб Соколов поскользнулся на гололеде и получил перелом в области эндопротеза
Зимой 2022 года Глеб Соколов поскользнулся на гололеде и получил перелом в области эндопротеза
Фото: vk.com / sokolov_gleb

Справка

Глеб Соколов родился 5 сентября 1953 года в Гдове Псковской области. Выпускник НЭТИ 1975 года. Начал заниматься альпинизмом в 1972 году. Альпинист-высотник, мастер спорта, инструктор по альпинизму. Неоднократный призер чемпионатов СССР и России, «Снежный барс» (совершил рекордное количество восхождений на семитысячники Памира и Тянь-Шаня). Первопроходец нескольких новых маршрутов на семитысячники бывшего СССР.

В конце 2022 года в НИИТО пациенту провели сложную операцию — ревизионное эндопротезирование с применением удлиненной ножки.

Установленный ранее эндопротез расшатался и в процессе нестабильности сформировал дефект бедра, который мы перекрыли конструкцией, подобранной специально для пациента, — приводят в сообщении слова травматолога-ортопеда Вячеслава Базлова.

Уже через несколько месяцев Глеб Соколов катался на горных лыжах и совершал восхождения на вершину Актру в Горном Алтае.

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