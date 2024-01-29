Регоператор рассказал, что находят в мусоре новосибирцев по временам года

Мусор может помочь нам узнать больше о людях и их привычках. Также по отходам можно определить время года. Например, в период с августа по октябрь доля органических отходов сильно увеличивается. Это объясняется тем, что осенью люди активно занимаются заготовками и собирают ботву. Летом же встречается много стройотходов, а также пластика. Зимой можно найти еловые деревья и золу. О дачном сезоне или субботниках говорит листва, шины и другие предметы.