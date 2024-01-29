Регоператор рассказал, что находят в мусоре новосибирцев по временам года

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Мусор может помочь нам узнать больше о людях и их привычках. Также по отходам можно определить время года. Например, в период с августа по октябрь доля органических отходов сильно увеличивается. Это объясняется тем, что осенью люди активно занимаются заготовками и собирают ботву. Летом же встречается много стройотходов, а также пластика. Зимой можно найти еловые деревья и золу. О дачном сезоне или субботниках говорит листва, шины и другие предметы.
В любое время года коммунальные службы сталкиваются с нарушениями правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Некоторые люди складируют шины, ботву, негаснущую золу и строительные отходы в контейнерах для крупногабаритных отходов. Это создает проблемы для работы мусоровозов.
МУП «САХ» напоминает, что бетон, железобетон, кирпич, цемент, плиточный клей, лом черепицы и керамики, гипсокартон, шпатлевка и штукатурка, а также кровельные материалы не являются твердыми коммунальными отходами. Они не включены в стоимость услуги и могут повредить технику мусоровозов, поэтому их и не вывозят.
Жителям региона рекомендовано обращаться в специализированные организации, имеющие разрешительную документацию, если нужно вывезти такие отходы во время ремонта.