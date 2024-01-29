atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Мусор часто говорит о сезонности

Регоператор рассказал, что находят в мусоре новосибирцев по временам года

29 января 2024, 10:52
Фото: atas.info
Мусор часто говорит о сезонности
Регоператор Новосибирской области МУП «САХ» рассказал о том, что можно найти в мусоре в зависимости от времени года, а также почему коммунальщики сталкиваются с нарушением правил обращения с ТКО.

Мусор может помочь нам узнать больше о людях и их привычках. Также по отходам можно определить время года. Например, в период с августа по октябрь доля органических отходов сильно увеличивается. Это объясняется тем, что осенью люди активно занимаются заготовками и собирают ботву. Летом же встречается много стройотходов, а также пластика. Зимой можно найти еловые деревья и золу. О дачном сезоне или субботниках говорит листва, шины и другие предметы.

В любое время года коммунальные службы сталкиваются с нарушениями правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Некоторые люди складируют шины, ботву, негаснущую золу и строительные отходы в контейнерах для крупногабаритных отходов. Это создает проблемы для работы мусоровозов.

В Новосибирске МУП «САХ» выбрали регоператором по обращению с ТКО на семь лет
Узнать подробнее
МУП «САХ» напоминает, что бетон, железобетон, кирпич, цемент, плиточный клей, лом черепицы и керамики, гипсокартон, шпатлевка и штукатурка, а также кровельные материалы не являются твердыми коммунальными отходами. Они не включены в стоимость услуги и могут повредить технику мусоровозов, поэтому их и не вывозят.

Жителям региона рекомендовано обращаться в специализированные организации, имеющие разрешительную документацию, если нужно вывезти такие отходы во время ремонта.

Читайте также:
Стало известно число жалоб на вывоз мусора в праздничные дни в Новосибирской областиПод Новосибирском прошел митинг против строительства комплекса мусоропереработкиМУП «САХ»: спасибо за своевременную оплату услуги по обращению с ТКО
#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Регоператор#Эмилия Губарева#Отходы#ТКО
Подпишитесь
В Новосибирске назвали дату первого суда над лжегазовщиками на Линейной
27 января, 13:00
Стало известно, почему умер 22-летний помощник мэра Бердска Слепаков
Сегодня, 02:46
«У нас все хорошо»: замдиректора новосибирской школы избили поленом в учительской
Сегодня, 06:48
Обнародован народный рейтинг худших больничных стационаров Новосибирска
Сегодня, 01:14
В Новосибирске с февраля подорожает проезд в нескольких маршрутках
Вчера, 02:59
Жителям пяти домов в Новосибирске сделали перерасчет за отопление на 678 тысяч рублей
Сегодня, 06:26