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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Родители трех несовершеннолетних детей из Новосибирской области признаны виновными в неуплате алиментов (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ)

Родителям в Новосибирске дали по 70 часов общественных работ за неуплату алиментов

29 января 2024, 06:09
Фото: Ura Media / 1MI
Родители трех несовершеннолетних детей из Новосибирской области признаны виновными в неуплате алиментов (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ)
В Черепановском районе Новосибирской области 53-летнего мужчину и его 43-летнюю жену приговорили к 70 часам обязательных работ.

Родители трех несовершеннолетних детей признаны виновными в неуплате алиментов (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ). Об этом 29 января сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Супруги ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем, за что были лишены прав на всех детей. Родители несколько раз привлекались административной и уголовной ответственности.

Если после отбытия наказания граждане продолжат уклоняться от уплаты алиментов, к ним будут применяться очередные меры принудительного исполнения, — сказано в сообщении.

В январе 43-летний отец трех детей из Чистоозерного района Новосибирской области вернулся с СВО и погасил долг по алиментам — более 240 тысяч рублей.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Алименты#Лишение прав#Судебные приставы#Алёна Рогонова
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