Родителям в Новосибирске дали по 70 часов общественных работ за неуплату алиментов

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Родители трех несовершеннолетних детей признаны виновными в неуплате алиментов (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ). Об этом 29 января сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.
Супруги ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем, за что были лишены прав на всех детей. Родители несколько раз привлекались административной и уголовной ответственности.
Если после отбытия наказания граждане продолжат уклоняться от уплаты алиментов, к ним будут применяться очередные меры принудительного исполнения, — сказано в сообщении.
В январе 43-летний отец трех детей из Чистоозерного района Новосибирской области вернулся с СВО и погасил долг по алиментам — более 240 тысяч рублей.