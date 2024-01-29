С 30 января в Новосибирске изменится маршрут четырех трамваев

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Кроме того, властями принято решение о переносе остановочного пункта.
«С 30 января 2024 года переносится трамвайный остановочный пункт „Клуб им. Чехова“, размещенный по четной стороне ул. Троллейной напротив здания по адресу: ул. Троллейная, 31, к зданию по адресу ул. Троллейная, 76, и обустроен одноименный пункт по четной стороне ул. Титова напротив здания № 55», — сообщается в Telegram-канале мэрии Новосибирска.
В связи с переносом остановки новый пункт будет включен в расписание трамвайных маршрутов № 2,8,10 и 15.
Напомним, что в Новосибирск доставили партию белорусских троллейбусов.