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Четырем трамваям в Новосибирске изменят маршрут

С 30 января в Новосибирске изменится маршрут четырех трамваев

29 января 2024, 11:36
Фото: 1MI
Четырем трамваям в Новосибирске изменят маршрут

В Новосибирске с 30 января изменят схему движения четырех трамваев

30 января в Ленинском районе Новосибирска изменится схема движения четырех трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в городской администрации.

Кроме того, властями принято решение о переносе остановочного пункта.

«С 30 января 2024 года переносится трамвайный остановочный пункт „Клуб им. Чехова“, размещенный по четной стороне ул. Троллейной напротив здания по адресу: ул. Троллейная, 31, к зданию по адресу ул. Троллейная, 76, и обустроен одноименный пункт по четной стороне ул. Титова напротив здания № 55», — сообщается в Telegram-канале мэрии Новосибирска.

В связи с переносом остановки новый пункт будет включен в расписание трамвайных маршрутов № 2,8,10 и 15.

Напомним, что в Новосибирск доставили партию белорусских троллейбусов.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Трамвай#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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