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Сейчас мальчик находится в больнице

«Сильно толкнул»: в Новосибирске родные третьеклассника обвиняют школу в травме сына

29 января 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас мальчик находится в больнице

В Новосибирске семья третьеклассника обвиняет школу в халатном отношении к детям

В Новосибирске в школе №120 произошел конфликт с участием младшеклассников. Один из активных мальчиков мог толкнуть одноклассника о стеллаж и нанести ему травму. Теперь родители пострадавшего третьеклассника хотят добиться наказания преподавателей.

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на бабушку Андрея*, инцидент произошел 24 января. По ее словам, внука якобы укусили и сильно толкнули за плечо.

«Наш ребенок упал и ударился о металлический стеллаж, он потерял сознание. Ребята испугались и убежали. Вечером у Андрея начались боли. В больнице поставили диагноз — сотрясение головного мозга», — рассказала женщина.
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Сейчас мальчик находится в нейрохирургическом отделении, а его родственники пытаются добиться справедливого наказания для педагогов и охранников. Их напугал даже не сам конфликт, а то, что на помощь Андрею* никто не пришел. Потерявшего сознание ребенка обнаружил и вызвал медиков отец одного из школьников.

На заседании, организованном директором, семьи якобы обвинили в плохом воспитании детей и поспешили замять конфликт. Сейчас родственники пострадавшего третьеклассника намерены обратиться в прокуратуру.

Напомним, что из-за буйного третьеклассника в новосибирской школе поспешила уволиться учительница.

*имя изменено

Буйный третьеклассник с ножом из Новосибирска заставил уволиться учительницу
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Школьники#Травма#Школьник#Александр Ляхов
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