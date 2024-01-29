«Сильно толкнул»: в Новосибирске родные третьеклассника обвиняют школу в травме сына

Сейчас мальчик находится в нейрохирургическом отделении, а его родственники пытаются добиться справедливого наказания для педагогов и охранников. Их напугал даже не сам конфликт, а то, что на помощь Андрею* никто не пришел. Потерявшего сознание ребенка обнаружил и вызвал медиков отец одного из школьников.