«Сильно толкнул»: в Новосибирске родные третьеклассника обвиняют школу в травме сына

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
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Updated Сегодня, 08:02
Как сообщает Infopro54 со ссылкой на бабушку Андрея*, инцидент произошел 24 января. По ее словам, внука якобы укусили и сильно толкнули за плечо.
«Наш ребенок упал и ударился о металлический стеллаж, он потерял сознание. Ребята испугались и убежали. Вечером у Андрея начались боли. В больнице поставили диагноз — сотрясение головного мозга», — рассказала женщина.
Сейчас мальчик находится в нейрохирургическом отделении, а его родственники пытаются добиться справедливого наказания для педагогов и охранников. Их напугал даже не сам конфликт, а то, что на помощь Андрею* никто не пришел. Потерявшего сознание ребенка обнаружил и вызвал медиков отец одного из школьников.
На заседании, организованном директором, семьи якобы обвинили в плохом воспитании детей и поспешили замять конфликт. Сейчас родственники пострадавшего третьеклассника намерены обратиться в прокуратуру.
Напомним, что из-за буйного третьеклассника в новосибирской школе поспешила уволиться учительница.
*имя изменено