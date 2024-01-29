Сильный пожар произошел в банном комплексе Октябрьского района Новосибирска

Семь человек, находившихся в здании, успели эвакуироваться до прибытия пожарных и не пострадали. По данным ТГ-канала АСТ-54, сотрудники МЧС уже более 9 часов продолжают работу на объекте, с территории которого до сих пор идёт дым — по данным на 9 утра. Также в бане полностью обрушился корпус.