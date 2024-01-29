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Пострадавших нет

Сильный пожар произошел в банном комплексе Октябрьского района Новосибирска

29 января 2024, 02:29
Фото: ГУ МЧС
Пострадавших нет
В банном комплексе «Сибирский характер» в Новосибирске произошел сильный пожар, который полностью охватил деревянное здание, сообщили в МЧС.

Пожар начался в парилке на первом этаже и быстро распространился по всему деревянному зданию, расположенному в Октябрьском районе. Сотрудники МЧС всю ночь пытались потушить огонь.

Сообщение о возгорании поступило около полуночи. На тушение пожара прибыли 42 человека и 11 единиц техники. Огонь быстро распространился на горючие конструкции и перекрытия между этажами.

Семь человек, находившихся в здании, успели эвакуироваться до прибытия пожарных и не пострадали. По данным ТГ-канала АСТ-54, сотрудники МЧС уже более 9 часов продолжают работу на объекте, с территории которого до сих пор идёт дым — по данным на 9 утра. Также в бане полностью обрушился корпус.

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