Сильный пожар произошел в банном комплексе Октябрьского района Новосибирска

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Пожар начался в парилке на первом этаже и быстро распространился по всему деревянному зданию, расположенному в Октябрьском районе. Сотрудники МЧС всю ночь пытались потушить огонь.
Сообщение о возгорании поступило около полуночи. На тушение пожара прибыли 42 человека и 11 единиц техники. Огонь быстро распространился на горючие конструкции и перекрытия между этажами.
Семь человек, находившихся в здании, успели эвакуироваться до прибытия пожарных и не пострадали. По данным ТГ-канала АСТ-54, сотрудники МЧС уже более 9 часов продолжают работу на объекте, с территории которого до сих пор идёт дым — по данным на 9 утра. Также в бане полностью обрушился корпус.