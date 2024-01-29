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Молодой мужчина скончался на днях

Стало известно, почему умер 22-летний помощник мэра Бердска Слепаков

29 января 2024, 02:46
Фото: Администрация города Бердска/ВКонтакте
Молодой мужчина скончался на днях
Помощник мэра Бердска скончался. Об этом сообщил глава города Роман Бурдин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Названа возможная причина смерти молодого мужчины.

22-летний Кирилл Слепаков мог умереть из-за остановки сердца, о чем пишет Сиб.фм, ссылаясь на сестру молодого человека. Мэр Бердска Роман Бурдин первый сообщил о смерти своего помощника.

Согласно словам сестры погибшего, в день трагедии Кирилл находился в гараже, занимаясь ремонтом автомобиля, где не было ни выхлопных газов, ни электричества. В связи с этим, возможной причиной смерти могла стать остановка сердца или оторвавшийся тромб.

Родственники и близкие простятся с Кириллом 29 января в Кафедральном соборе Преображения Господня с 12:00 до 14:00. В местной администрации выразили соболезнования в связи со смертью: «Коллектив администрации разделяют скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родными и близкими Кирилла Александровича. Он навсегда останется в наших сердцах и памяти».

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#Общество#Новосибирск#Смерть#Бердск#Эмилия Губарева
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