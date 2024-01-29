Стало известно, почему умер 22-летний помощник мэра Бердска Слепаков

Родственники и близкие простятся с Кириллом 29 января в Кафедральном соборе Преображения Господня с 12:00 до 14:00. В местной администрации выразили соболезнования в связи со смертью: «Коллектив администрации разделяют скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родными и близкими Кирилла Александровича. Он навсегда останется в наших сердцах и памяти».