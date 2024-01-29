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Заместителю досталось поленом

«У нас все хорошо»: замдиректора новосибирской школы избили поленом в учительской

29 января 2024, 06:48
Фото: 1MI
Заместителю досталось поленом

Под Новосибирском директор школы прокомментировала избиение завуча поленом

Директор школы в Новосибирской области прокомментировала случившееся избиение замдиректора: по ее словам, все находится под контролем.

Мужчина в Чулыме пришел в местную школу с поленом. Он вошел в учительскую и напал на замдиректора по воспитательной работе. Причины такого поступка — неизвестны.

Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Злоумышленника задержали, а потом назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Например, ему запрещено пользоваться интернетом и посещать школы и детские сады, пишет КП-Новосибирск.

Директор школы в Новосибирской области высказала свое мнение о случившемся избиении завуча.

«У нас все хорошо, мы все решили», — сказала начальница.
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#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Уголовное дело#Нападение#Избиение#Эмилия Губарева#Хулиганство
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