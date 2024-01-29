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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

Взрыв газа произошел 9 февраля 2023 года

В Новосибирске завершено расследование взрыва на Линейной — обвиняются лжегазовщики

29 января 2024, 11:18
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Взрыв газа произошел 9 февраля 2023 года

Новосибирский СКР завершил расследование дела о взрыве газа на Линейной

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела о взрыве бытового газа в доме на Линейной 9 февраля 2023 года. Материалы направлены в суд.

По данным следствия, к взрыву могут быть причастны лжегазовщики, приехавшие в Новосибирск и произвели в доме демонтаж оборудования. При этом они не имели специальных навыков и знаний.

«Обвиняемые, представляясь сотрудниками фактически не осуществляющей свою деятельность компании ООО „Межрегионгаз Сервис“, в нескольких квартирах дома в Заельцовском районе города Новосибирска, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели демонтаж имеющегося газового оборудования и установили новое оборудование, за что получили материальное вознаграждение», — сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Новосибирской области.
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В результате взрыва погибли пятнадцать человек, одиннадцать получили травмы. Ущерб оценивается в 380 миллионов рублей.

Напомним, что уже стала известна дата первого заседания по делу.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Следственный комитет#Следствие#Взрыв дома на ул. Линейной#Александр Ляхов
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