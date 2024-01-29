В Новосибирске завершено расследование взрыва на Линейной — обвиняются лжегазовщики

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
По данным следствия, к взрыву могут быть причастны лжегазовщики, приехавшие в Новосибирск и произвели в доме демонтаж оборудования. При этом они не имели специальных навыков и знаний.
«Обвиняемые, представляясь сотрудниками фактически не осуществляющей свою деятельность компании ООО „Межрегионгаз Сервис“, в нескольких квартирах дома в Заельцовском районе города Новосибирска, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели демонтаж имеющегося газового оборудования и установили новое оборудование, за что получили материальное вознаграждение», — сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Новосибирской области.
В результате взрыва погибли пятнадцать человек, одиннадцать получили травмы. Ущерб оценивается в 380 миллионов рублей.
Напомним, что уже стала известна дата первого заседания по делу.