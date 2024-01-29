atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Автомобилистов будут наказывать по закону за выезд на лед

Выезжать на лед запретили автомобилистам в Новосибирской области

29 января 2024, 04:02
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Автомобилистов будут наказывать по закону за выезд на лед
О запрете выезда на лед на автомобилях в Новосибирской области, предупредили во время оперативного совещания в правительстве 29 января 2024.

Глава управления МЧС по НСО Виктор Орлов доложил губернатору об обстановке в регионе за неделю. В рамках акции «Безопасный лед», было проверено более 90 мест возможного выезда транспорта на лед. К административной ответственности привлечено 23 человека — все они катались по льду, несмотря на запрет.

Андрей Травников поручил информировать людей об опасности такого выезда, а также предупредил, чем это может обернуться:

«Выезд на машинах на лед чревато не только дорожно-транспортными происшествиями, но и привлечением к ответственности. На территории всей Новосибирской области выезд на лед на машинах — запрещен», — сказал глава региону.
Новосибирец на экскаваторе провалился под лед в Томской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В МЧС раскрыли подробности спасения женщины, провалившейся под лед в НовосибирскеВ Новосибирске сообщили о состоянии женщины-курьера, которая провалилась под лед
#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Запрет#Эмилия Губарева#Лед
Подпишитесь
В Новосибирске назвали дату первого суда над лжегазовщиками на Линейной
27 января, 13:00
Стало известно, почему умер 22-летний помощник мэра Бердска Слепаков
Сегодня, 02:46
Эндокринолог рассказала о вреде употребления кефира перед сном
Вчера, 04:06
Обнародован народный рейтинг худших больничных стационаров Новосибирска
Сегодня, 01:14
В Новосибирске с февраля подорожает проезд в нескольких маршрутках
Вчера, 02:59
25-градусный мороз вернется в Новосибирск на следующей неделе
Вчера, 04:36