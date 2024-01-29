Выезжать на лед запретили автомобилистам в Новосибирской области

Глава управления МЧС по НСО Виктор Орлов доложил губернатору об обстановке в регионе за неделю. В рамках акции «Безопасный лед», было проверено более 90 мест возможного выезда транспорта на лед. К административной ответственности привлечено 23 человека — все они катались по льду, несмотря на запрет.