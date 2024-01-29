Выезжать на лед запретили автомобилистам в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Глава управления МЧС по НСО Виктор Орлов доложил губернатору об обстановке в регионе за неделю. В рамках акции «Безопасный лед», было проверено более 90 мест возможного выезда транспорта на лед. К административной ответственности привлечено 23 человека — все они катались по льду, несмотря на запрет.
Андрей Травников поручил информировать людей об опасности такого выезда, а также предупредил, чем это может обернуться:
«Выезд на машинах на лед чревато не только дорожно-транспортными происшествиями, но и привлечением к ответственности. На территории всей Новосибирской области выезд на лед на машинах — запрещен», — сказал глава региону.