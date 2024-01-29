«Вышивайте крестиком»: многодетная семья из Тогучина живет в доме с ледяным полом

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Дом был приобретен на средства материнского капитала в 2011 году. Однако позже здание начало рушиться. Многодетная семья из пяти детей стоит в очереди на ипотеку, однако пока изменений нет.
«Мне сказали в администрации: „Вышивайте крестиком, зарабатывайте и копите деньги на ремонт“, — рассказала Om1.ru многодетная мать.
Сейчас в доме лопнула стенка на кухне, из-за чего помещение покрылось льдом. Дети простужаются и болеют каждую зиму из-за холодного пола и стен. При этом помощи от администрации и соцзащиты пока не предоставлено. Благодаря письму на сайт президента РФ семье выделили десять тысяч рублей на ремонт дома.
Стоит отметить, что правительством Новосибирской области установлены правила оказания разовой материальной помощи для многодетных семей на постройку, покупку или ремонт жилья. Для этого в семье должно быть пять или больше детей, родителям нужно проживать на территории региона не менее трех лет. Размер помощи составляет 100 тысяч рублей.
Напомним, что из-за коммунальной аварии в Новосибирске жители старого общежития едва не сварились заживо.