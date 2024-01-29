«Вышивайте крестиком»: многодетная семья из Тогучина живет в доме с ледяным полом

Стоит отметить, что правительством Новосибирской области установлены правила оказания разовой материальной помощи для многодетных семей на постройку, покупку или ремонт жилья. Для этого в семье должно быть пять или больше детей, родителям нужно проживать на территории региона не менее трех лет. Размер помощи составляет 100 тысяч рублей.