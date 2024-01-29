atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Многодетная семья живет в разрушающемся доме

«Вышивайте крестиком»: многодетная семья из Тогучина живет в доме с ледяным полом

29 января 2024, 10:04
Фото: Om1.ru
Многодетная семья живет в разрушающемся доме

В НСО многодетная семья семь лет замерзает в доме с гнилым полом

Жительнице Тогучина, многодетной матери Алесе Шаталовой уже семь лет не выделяют новое жилье. В соцзащите утверждают, что денег на переселение не имеется.

Дом был приобретен на средства материнского капитала в 2011 году. Однако позже здание начало рушиться. Многодетная семья из пяти детей стоит в очереди на ипотеку, однако пока изменений нет.

«Мне сказали в администрации: „Вышивайте крестиком, зарабатывайте и копите деньги на ремонт“, — рассказала Om1.ru многодетная мать.

Сейчас в доме лопнула стенка на кухне, из-за чего помещение покрылось льдом. Дети простужаются и болеют каждую зиму из-за холодного пола и стен. При этом помощи от администрации и соцзащиты пока не предоставлено. Благодаря письму на сайт президента РФ семье выделили десять тысяч рублей на ремонт дома.

Стоит отметить, что правительством Новосибирской области установлены правила оказания разовой материальной помощи для многодетных семей на постройку, покупку или ремонт жилья. Для этого в семье должно быть пять или больше детей, родителям нужно проживать на территории региона не менее трех лет. Размер помощи составляет 100 тысяч рублей.

Напомним, что из-за коммунальной аварии в Новосибирске жители старого общежития едва не сварились заживо.

«Кипяток бежал по стенам»: жители общежития в Новосибирске чудом не сварились заживо
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителям пяти домов в Новосибирске сделали перерасчет за отопление на 678 тысяч рублей
#Общество#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ЖКХ#Тогучин#Аварийный дом#Александр Ляхов#Многодетные семьи
Подпишитесь
В Новосибирске назвали дату первого суда над лжегазовщиками на Линейной
27 января, 13:00
Стало известно, почему умер 22-летний помощник мэра Бердска Слепаков
Сегодня, 02:46
«У нас все хорошо»: замдиректора новосибирской школы избили поленом в учительской
Сегодня, 06:48
Обнародован народный рейтинг худших больничных стационаров Новосибирска
Сегодня, 01:14
В Новосибирске с февраля подорожает проезд в нескольких маршрутках
Вчера, 02:59
Жителям пяти домов в Новосибирске сделали перерасчет за отопление на 678 тысяч рублей
Сегодня, 06:26