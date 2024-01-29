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Должность министра образования Сергей Федорчук занимал с 2017 по 2023 годы

«Жизнь вам не принадлежит»: экс-глава Минобра НСО шокировал студентов своими мыслями

29 января 2024, 11:34
Фото: nso.ru
Должность министра образования Сергей Федорчук занимал с 2017 по 2023 годы
Бывший министр образования Новосибирской области, а ныне глава регионального управления молодежной политики Сергей Федорчук, провел неоднозначную встречу со студентами. Тезисы чиновника поразили и молодых людей, и его бывших коллег

В ходе так называемой «встречи на равных» со студентами Новосибирского государственного педагогического университета, которая проходила в рамках празднования Дня российского студенчества, руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук, отвечая на вопросы молодежи, допустил немало неоднозначных суждений. Некоторые из них приводит телеграм-канал «Гроза Новосибирск» *)

Так, например, Федорчук рассказал, что до 40 лет, пока не стал чиновником, а работал в школе, был «нормальным человеком» и заявил, что желать работать в управленческих структурах — плохо. А в школе изучают только два важных предмета, математику и русский.

«Все остальное это бред, включая историю», — сказал глава молодежного департамента, историк по образованию. И добавил: «Менять мир вокруг это надо быть полным дураком. Зачем мечтать о несбыточном, нужно менять всегда себя».

Сергей Федорчук сообщил студентам, что развал СССР были «искусственным мероприятием», в 90-е годы никакой демократии в стране не было, а сейчас в России слишком много свободы, «даже лишняя есть».

Но самая удивительная и шокирующая сентенция касалась возможности молодых людей самостоятельно выбирать жизненный путь и определять свое будущее.

«Ваша жизнь — это не ваша заслуга, она вам не принадлежит. Ваша жизнь принадлежит родителям, народу и богу, если верите в него. Но не вам. Поэтому распоряжаться как хотите своей жизнью, вы не имеете права никакого. Вы преступники, если распоряжаетесь ей самостоятельно», — заявил Сергей Федорчук.

Эти цитаты стали одной из самых обсуждаемых тем, как в студенческой среде, так и в разговорах между бывшими коллегами Федорчука по региональному министерству образования, которое он возглавлял с конца 2017 года до сентября 2023.

При этом чиновников шокировал не сам образ мыслей экс-министра, а то, что он публично озвучил их на такую аудиторию.

«Меня совершенно не удивляет то, что говорит Сергей Владимирович. Он очень похоже, и не раз высказывался так раньше. Но на внутренних мероприятиях министерства. Говорил он подобное и перед школьниками, но все-таки это дети, и мне кажется, что они просто пропускали его слова мимо ушей. Теперь же он отвечает за молодежную политику и похоже, не отдает себе отчет, что это по сути взрослые сформировавшиеся личности, которые каждое его слово воспринимают с критическими скепсисом», — сказал редакции Atas.Info пожелавший остаться неназванным сотрудник аппарата правительства Новосибирской области.

Сергей Федорчук покинул пост главы министерства 1 сентября 2023 года. официально причины увольнения не озвучивались. Одной из основных версий отставки министра знакомые с ситуацией источники называли длительный личный конфликт с губернатором Андреем Травниковым, последней же каплей стал срыв сроков сдачи шести школ, которые строят в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства.

*) — издание «Гроза» внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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