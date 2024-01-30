Архитектор Поповский высказался о строительство станций метро в Новосибирске

Согласно его словам, метро в настоящее время очень эффективно функционирует и обеспечивает большой поток пассажиров. Оно является примером для города. Игорь Поповский удивился подходами к развитию метрополитена. Он заметил, что несмотря на заявленные планы, их выполнение вызывает сомнения, пишет «АиФ-Новосибирск».