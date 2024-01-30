Архитектор Поповский высказался о строительство станций метро в Новосибирске

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Архитектор сомневается, что планы властей, которые предусматривают построить шесть станций до 2030 года, будут реализованы.
Согласно его словам, метро в настоящее время очень эффективно функционирует и обеспечивает большой поток пассажиров. Оно является примером для города. Игорь Поповский удивился подходами к развитию метрополитена. Он заметил, что несмотря на заявленные планы, их выполнение вызывает сомнения, пишет «АиФ-Новосибирск».
Архитектор считает, что необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон, например, строителей парков, разработчиков транспортной инфраструктуры и жилья. Он подчеркивает, что важно иметь гибкую систему развития всех видов инфраструктуры, чтобы избежать неравномерного развития города и создания дисбаланса.