Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве матери с дочерью в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:36
По факту возможного убийства было возбуждено уголовное дело в Следственном комитете Новосибирской области. Подозреваемый мужчина скрывался в Казахстане. Ему уже заочно определена мера пресечения — заключение под стражу.
«Мужчина объявлен в межгосударственный розыск, принимаются меры к его экстрадиции из Казахстана», — сообщили в СК РФ.
Напомним, что в Новосибирске уроженец Таджикистана заключил фиктивный брак с 39-летней женщиной, чтобы получить гражданство России. Она продала все свое наследство в Казахстане и переехала в столицу Сибири, где купила квартиру. Подозреваемый также помогал купить ей машину за 1,5 млн рублей. После этого она без вести пропала вместе со своей пятилетней дочкой. Предполагается, что они убиты, но их тела не найдены.