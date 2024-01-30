Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве матери с дочерью в Новосибирске

Напомним, что в Новосибирске уроженец Таджикистана заключил фиктивный брак с 39-летней женщиной, чтобы получить гражданство России. Она продала все свое наследство в Казахстане и переехала в столицу Сибири, где купила квартиру. Подозреваемый также помогал купить ей машину за 1,5 млн рублей. После этого она без вести пропала вместе со своей пятилетней дочкой. Предполагается, что они убиты, но их тела не найдены.