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Бездомные собаки иногда нападают на людей

Более 1000 новосибирцев покусали собаки — прокуроры подали в суд 27 иска

30 января 2024, 09:25
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Бездомные собаки иногда нападают на людей

Новосибирские прокуроры подали в суд 27 иска из-за нападений собак

В течение 2023 года прокуроры Новосибирской области подали 27 исковых заявлений в пользу жителей, на которых напали собаки. Сумма требований составила около 2 млн рублей, сообщили в МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Более 1000 новосибирцев обратились за медицинской помощью после нападений бездомных собак на улицах в прошлом году. Представители центра заявляют, что они делают все возможное для решения проблемы, но не хватает ресурсов.

В то же время прокуратура выступает в защиту прав пострадавших новосибирцев и подает иски. Всего в интересах потерпевших было подано 27 исков, из них 12 было удовлетворено на сумму 900 тысяч.

Прокуратура считает, что бездействие сотрудников МКУ «НЦПДЖ» является причиной нападений животных на людей, пишет «Прецедент». Известно, что НЦПДЖ получает субсидии от правительства области, которых хватает только на ловлю, стерилизацию, вакцинацию и возврат на прежнее место обитания всего 175 собак, в то время как количество бездомных животных оценивается в 2-3 тысячи.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Прокуратура#Собаки#Эмилия Губарева#Отлов#Иск
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