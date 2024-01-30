Более 1000 новосибирцев покусали собаки — прокуроры подали в суд 27 иска

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Более 1000 новосибирцев обратились за медицинской помощью после нападений бездомных собак на улицах в прошлом году. Представители центра заявляют, что они делают все возможное для решения проблемы, но не хватает ресурсов.
В то же время прокуратура выступает в защиту прав пострадавших новосибирцев и подает иски. Всего в интересах потерпевших было подано 27 исков, из них 12 было удовлетворено на сумму 900 тысяч.
Прокуратура считает, что бездействие сотрудников МКУ «НЦПДЖ» является причиной нападений животных на людей, пишет «Прецедент». Известно, что НЦПДЖ получает субсидии от правительства области, которых хватает только на ловлю, стерилизацию, вакцинацию и возврат на прежнее место обитания всего 175 собак, в то время как количество бездомных животных оценивается в 2-3 тысячи.