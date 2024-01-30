Более 1000 новосибирцев покусали собаки — прокуроры подали в суд 27 иска

Прокуратура считает, что бездействие сотрудников МКУ «НЦПДЖ» является причиной нападений животных на людей, пишет «Прецедент». Известно, что НЦПДЖ получает субсидии от правительства области, которых хватает только на ловлю, стерилизацию, вакцинацию и возврат на прежнее место обитания всего 175 собак, в то время как количество бездомных животных оценивается в 2-3 тысячи.