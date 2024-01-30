Что такое DNSSEC: почему не работает интернет 30 января

Другая точка зрения заключатся в том, что национальный DNS сервер всё же будет запущен, то нет никакой гарантии, что он будет приводить браузеры пользователей именно к тем сайтам, которые они запросили, а также не будет фиксировать и передавать сторонним службам факты обращений к конкретным IP-адресами.