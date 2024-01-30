Что такое DNSSEC: почему не работает интернет 30 января

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Масштабный сбой в работе интернета в России вечером 30 января может быть связан с экспериментом по созданию национального сервиса доменных имен (DNS — Domain Name Server).
Это похоже на адресную книгу, которая связывает привычные нам доменные адреса (URL) вроде Atas.Info в машиночитаемые IP-адреса вроде 92.374.141.52.
Когда мы вводим адрес сайта в браузере, то он сначала обращается к адресной книге (DNS), а оттуда получает данные об IP, на который необходимо перейти, чтобы попасть на нужный нам сайт. Соединение доменного имени (привычного нам адреса) и IP (цифрового адреса) называется резолвинг. Однако если DNS не работает, то браузер не сможет найти сайт.
И вот как раз цифровая подпись, которая называется DNSSEC, защищает этот реестр адресов от подмены злоумышленниками. И именно о том, что всех пользователей из России необходимо перевести с зарубежных ресурсов на национальный сервер DNS, якобы, для их же безопасности, давно говорили власти страны.
С одной стороны, в условиях ухудшения геополитической ситуации, это теоретически может обезопасить пользователей из Росси от кражи их персональных данных и других возможные случаев нелегального использования их адресов и аккаунтов.
Другая точка зрения заключатся в том, что национальный DNS сервер всё же будет запущен, то нет никакой гарантии, что он будет приводить браузеры пользователей именно к тем сайтам, которые они запросили, а также не будет фиксировать и передавать сторонним службам факты обращений к конкретным IP-адресами.