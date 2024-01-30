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Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Кто-то сломал адресную книгу Рунета

Что такое DNSSEC: почему не работает интернет 30 января

30 января 2024, 18:15
Фото: Изображение Midjourney
Кто-то сломал адресную книгу Рунета

DNSSEC: что это такое и как связано с отключением интернета

Эксперты предполагают, что масштабный сбой в работе интернета в России связан с созданием национального сервиса доменных имен

Масштабный сбой в работе интернета в России вечером 30 января может быть связан с экспериментом по созданию национального сервиса доменных имен (DNS — Domain Name Server).

Это похоже на адресную книгу, которая связывает привычные нам доменные адреса (URL) вроде Atas.Info в машиночитаемые IP-адреса вроде 92.374.141.52.

Когда мы вводим адрес сайта в браузере, то он сначала обращается к адресной книге (DNS), а оттуда получает данные об IP, на который необходимо перейти, чтобы попасть на нужный нам сайт. Соединение доменного имени (привычного нам адреса) и IP (цифрового адреса) называется резолвинг. Однако если DNS не работает, то браузер не сможет найти сайт.

И вот как раз цифровая подпись, которая называется DNSSEC, защищает этот реестр адресов от подмены злоумышленниками. И именно о том, что всех пользователей из России необходимо перевести с зарубежных ресурсов на национальный сервер DNS, якобы, для их же безопасности, давно говорили власти страны.

С одной стороны, в условиях ухудшения геополитической ситуации, это теоретически может обезопасить пользователей из Росси от кражи их персональных данных и других возможные случаев нелегального использования их адресов и аккаунтов.

Другая точка зрения заключатся в том, что национальный DNS сервер всё же будет запущен, то нет никакой гарантии, что он будет приводить браузеры пользователей именно к тем сайтам, которые они запросили, а также не будет фиксировать и передавать сторонним службам факты обращений к конкретным IP-адресами.

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#Новосибирск#Интернет#Россия#Сбой#Безопасность в интернете#Рунет#DNSSEC
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