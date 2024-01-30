«Хочу жить»: студентка из Новосибирска надеется на лекарство за 50 млн рублей

Однако в министерстве сначала заявили, что препарат не входит в региональный перечень закупаемых жизненно важных лекарств, потому что не зарегистрирован в России. После выигранного иска в Центральном районном суде чиновники заявили, что лекарство опасно из-за ухудшения самочувствия девушки. Татьяне посоветовали пересадку костного мозга, однако та отказывается из-за боязни умереть. «Высока вероятность, что не переживу трансплантацию», — считает пациентка.