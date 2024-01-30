Холодные унитазы и грубый персонал: новосибирцы составили рейтинг худших детсадов

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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На первом месте по отзывам оказался детский сад №105 «Улыбка» на проспекте Дзержинского, 59/1. Здесь родители жалуются на плохое отношение к детям и якобы неграмотных сотрудников. Также они упоминают о том, что детей заставляют забирать только после 17:30, а также есть дополнительные платежи.
На втором месте оказался детский сад №50 на Богдана Хмельницкого, 51/1. Как пишут родители, один из воспитателей включает детям неуместные песни, а также показывает им мультфильмы на своем телефоне.
Тройку худших яслей закрывает детский сад №55 «Искорка» на Первомайской, 188а. Родители отмечают, что одна из воспитателей грубит и недостаточно следит за детьми. Также в садике очень холодно, пишет «АиФ-Новосибирск».
Детский сад №424 «Умка» на Затулинке также получил плохие отзывы. У родителей появились вопросы к заведующей, а также к детскому питанию.
На пятом месте оказался детский сад №441 на проспекте Дзержинского, 59/1. Родители жалуются на грубое поведение заведующей и медсестры, а также на то, что унитазы в садике очень холодные и неудобные для детей.