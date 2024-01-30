Холодные унитазы и грубый персонал: новосибирцы составили рейтинг худших детсадов

На первом месте по отзывам оказался детский сад №105 «Улыбка» на проспекте Дзержинского, 59/1. Здесь родители жалуются на плохое отношение к детям и якобы неграмотных сотрудников. Также они упоминают о том, что детей заставляют забирать только после 17:30, а также есть дополнительные платежи.