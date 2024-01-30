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Какой садик самый худший

Холодные унитазы и грубый персонал: новосибирцы составили рейтинг худших детсадов

30 января 2024, 01:32
Фото: Изображение Midjourney
Какой садик самый худший

В Новосибирске составили рейтинг худших яслей для детей

В Новосибирске был опубликован народный рейтинг яслей, которые не рекомендуют родители. Рейтинг был составлен на основе отзывов пользователей 2ГИС.

На первом месте по отзывам оказался детский сад №105 «Улыбка» на проспекте Дзержинского, 59/1. Здесь родители жалуются на плохое отношение к детям и якобы неграмотных сотрудников. Также они упоминают о том, что детей заставляют забирать только после 17:30, а также есть дополнительные платежи.

На втором месте оказался детский сад №50 на Богдана Хмельницкого, 51/1. Как пишут родители, один из воспитателей включает детям неуместные песни, а также показывает им мультфильмы на своем телефоне.

Тройку худших яслей закрывает детский сад №55 «Искорка» на Первомайской, 188а. Родители отмечают, что одна из воспитателей грубит и недостаточно следит за детьми. Также в садике очень холодно, пишет «АиФ-Новосибирск».

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Детский сад №424 «Умка» на Затулинке также получил плохие отзывы. У родителей появились вопросы к заведующей, а также к детскому питанию.

На пятом месте оказался детский сад №441 на проспекте Дзержинского, 59/1. Родители жалуются на грубое поведение заведующей и медсестры, а также на то, что унитазы в садике очень холодные и неудобные для детей.

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