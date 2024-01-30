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Основными источниками загразнения являются котельные и печи частных домов

Искитим под Новосибирском получит 1,8 млрд рублей по программе «Чистый воздух»

30 января 2024, 08:39
Фото: 1MI
Основными источниками загразнения являются котельные и печи частных домов
Город Искитим стал одной из пилотных территорий, где будет действовать федеральная программа «Чистый воздух». Ожидается, что в результате атмосфера над жилыми районами станет в два раза чище

В городе Искитим недалеко от Новосибирска начинается подготовительный этап по реализации масштабной экологической программы. Искитим стал одной из 29 пилотных территорий федеральной программы «Чистый воздух». Непосредственный этап реализации всех предусмотренных программой мероприятий рассчитан с 2026 по 2030 годы. Предполагается, что в ценах 2023 года общее финансирование составит 1,814 миллиардов рублей.

«К 30-му году мы должны обеспечить двукратное снижение уровня загрязнения. Если перевести в цифры, это более 5 тысяч тонн ежегодного снижения загрязняющих веществ. Это очень большой объем для такого населенного пункта», — заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко в пресс-центре агентства ТАСС.

По словам Марченко, главным фактором снижения вредных выбросов станет газификация котельных и частных домов, переход общественного транспорта на автобусы большой вместимости с газовыми двигателями и ликвидация мусорных полигонов и незаконных свалок в окрестностях города.

Искитим находится в списке самых «грязных» городов России. Его расположение в низине способствует накоплению в воздухе вредных примесей, в первую очередь, речь идет о продуктах горения: оксидах азота и углерода, бензопирене.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Воздух#Загрязнение#Искитим#Атмосфера
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