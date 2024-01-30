Искитим под Новосибирском получит 1,8 млрд рублей по программе «Чистый воздух»

В городе Искитим недалеко от Новосибирска начинается подготовительный этап по реализации масштабной экологической программы. Искитим стал одной из 29 пилотных территорий федеральной программы «Чистый воздух». Непосредственный этап реализации всех предусмотренных программой мероприятий рассчитан с 2026 по 2030 годы. Предполагается, что в ценах 2023 года общее финансирование составит 1,814 миллиардов рублей.