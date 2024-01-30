Избил поленом: Бастрыкин требует разобраться в деле о нападении в новосибирской школе

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Новосибирской области, Евгению Долгалеву, предоставить информацию о ходе проверки по делу, связанному с инцидентом в школе Чулымского района.
Ранее мы писали, что злоумышленник прошел мимо охранника в школу и напал на заместителя директора с поленом. Директор школы объяснила СМИ, что вопрос уже уладили.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уже проводится проверка. Возбуждено дело из-за хулиганства. Мужчину задержали, а потом избрали меру пресечения в виде запрела определенных действий, в том числе, ходить по школам и детсадам.