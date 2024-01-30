Избил поленом: Бастрыкин требует разобраться в деле о нападении в новосибирской школе

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уже проводится проверка. Возбуждено дело из-за хулиганства. Мужчину задержали, а потом избрали меру пресечения в виде запрела определенных действий, в том числе, ходить по школам и детсадам.