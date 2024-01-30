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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Мужчина напал на завуча

Избил поленом: Бастрыкин требует разобраться в деле о нападении в новосибирской школе

30 января 2024, 03:04
Фото: 1MI
Мужчина напал на завуча

Бастрыкин требует отчет о проверке избиения завуча поленом в новосибирской школе

Глава СК России поручил представить отчет о ходе проверки инцидента в школе, когда мужчина ворвался с поленом и набросился на завуча.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Новосибирской области, Евгению Долгалеву, предоставить информацию о ходе проверки по делу, связанному с инцидентом в школе Чулымского района.

Ранее мы писали, что злоумышленник прошел мимо охранника в школу и напал на заместителя директора с поленом. Директор школы объяснила СМИ, что вопрос уже уладили.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уже проводится проверка. Возбуждено дело из-за хулиганства. Мужчину задержали, а потом избрали меру пресечения в виде запрела определенных действий, в том числе, ходить по школам и детсадам.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Уголовное дело#Проверка#Инцидент#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин
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