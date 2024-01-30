Коллекцию пластиковых карт ИКЕА продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В объявлении указано, что коллекция состоит из 20 карт. На предложенных фотографиях видно, что они отличаются друг от друга: есть оранжевые, красные и даже с рождественскими рисунками.
Продавец установил цену в 50 рублей за каждую карту, если покупатель приобретает всю коллекцию. Если же нужна только одна карта, то ее стоимость составляет 100 рублей.
Однако, продавец готов обсудить и другие варианты цены. Отмечено, что место самовывоза находится на площади Маркса, на улице Вертковской.
Стоит отметить, что в Интернете часто выставляют странные вещи, в особенности за большие суммы. Одни коллекционируют карты, другие стаканы из McDonald’s.