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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Карты стоят по 100

Коллекцию пластиковых карт ИКЕА продают в Новосибирске

30 января 2024, 06:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Карты стоят по 100
На одном из интернет-порталов была размещена информация о продаже коллекции пластиковых карт ИКЕА. Эта сеть магазинов прекратила свою работу в России, поэтому карты стали редким и интересным предметом для коллекционеров.

В объявлении указано, что коллекция состоит из 20 карт. На предложенных фотографиях видно, что они отличаются друг от друга: есть оранжевые, красные и даже с рождественскими рисунками.

Продавец установил цену в 50 рублей за каждую карту, если покупатель приобретает всю коллекцию. Если же нужна только одна карта, то ее стоимость составляет 100 рублей.

Однако, продавец готов обсудить и другие варианты цены. Отмечено, что место самовывоза находится на площади Маркса, на улице Вертковской.

Стоит отметить, что в Интернете часто выставляют странные вещи, в особенности за большие суммы. Одни коллекционируют карты, другие стаканы из McDonald’s.

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#Новосибирск#Икеа#Продажа#Объявление#Эмилия Губарева
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