Константин Богомолов поставит спектакль о водителе мусоровоза МУП «САХ» Новосибирска

Спектакли покажут в марте на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Вход бесплатный. Также их можно будет посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Культура.РФ». По итогам выпустят книгу и документальный фильм.