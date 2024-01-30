Константин Богомолов поставит спектакль о водителе мусоровоза МУП «САХ» Новосибирска

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Влад Черкасов — потомственный водитель мусоровоза. Он обслуживает маршрут в Первомайском районе. Влад женат, воспитывает двоих детей, сообщает пресс-служба оператора по вывозу ТБО.
Начало династии положил его предок, который пришел работать в МУП «САХ» в 1936 году. Членов семьи Черкасовых объединяет 330 лет общего трудового стажа.
Справка
«Голоса страны» — авторский проект Константина Богомолова. В него войдут 12 документальных моноспектаклей о простых людях, которые делают жизнь лучше. Заявки на участие принимали ото всех желающих с ноября 2023 года.
Спектакли покажут в марте на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Вход бесплатный. Также их можно будет посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Культура.РФ». По итогам выпустят книгу и документальный фильм.
Константин Богомолов выступает руководителем проекта. Режиссером спектакля о Владе Черкасове стала Надя Кубайлат.