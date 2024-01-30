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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

По словам организаторов, заявок было очень много, из них выбрали самые яркие

Константин Богомолов поставит спектакль о водителе мусоровоза МУП «САХ» Новосибирска

30 января 2024, 10:55
Фото: пресс-служба проекта «Голоса страны», личный архив Влада Черкасова
По словам организаторов, заявок было очень много, из них выбрали самые яркие
Водитель мусоровоза МУП «САХ» из Новосибирска Влад Черкасов стал одним из 12 героев нового театрального проекта Константина Богомолова.

Влад Черкасов — потомственный водитель мусоровоза. Он обслуживает маршрут в Первомайском районе. Влад женат, воспитывает двоих детей, сообщает пресс-служба оператора по вывозу ТБО.

Начало династии положил его предок, который пришел работать в МУП «САХ» в 1936 году. Членов семьи Черкасовых объединяет 330 лет общего трудового стажа.

Справка

«Голоса страны» — авторский проект Константина Богомолова. В него войдут 12 документальных моноспектаклей о простых людях, которые делают жизнь лучше. Заявки на участие принимали ото всех желающих с ноября 2023 года.

Спектакли покажут в марте на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Вход бесплатный. Также их можно будет посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Культура.РФ». По итогам выпустят книгу и документальный фильм.

Константин Богомолов выступает руководителем проекта. Режиссером спектакля о Владе Черкасове стала Надя Кубайлат.

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#Культура#Новосибирск#Документальное кино#МУП САХ#Алёна Рогонова
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