Кто зарабатывает на крупнейших термальных комплексах Новосибирска: фамилии владельцев

Еще до февральских событий пляжу комплекса «Хвоя» был присвоен «Синий флаг», который подтверждает безопасность курортов на воде. После покупки комплекса были обновлены номера в старых корпусах советской постройки, а также установлены новые домики в парковой зоне. «Хвоя» известна круглогодичным акватермальным комплексом, а также высокими ценами на аренду домиков. Стоимость аренды двухместного крохотного домика площадью 12 квадратных метров в низкий сезон в будние дни начинается от 11 тысяч рублей в сутки. Стоимость дома-сферы — от 12900 рублей, а домика-шале на 90 кв. м. — 14900 рублей за двух гостей в сутки.