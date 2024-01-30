Кто зарабатывает на крупнейших термальных комплексах Новосибирска: фамилии владельцев

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:33
Работает как юрлицо ООО «ГРИНВУД СПА», 54% компании принадлежит Вебер Олегу, который также, по данным spark-interface, является бенефициаром. Еще 36% принадлежит Станиславу Ложкину, судьба оставшихся 10% уставного капитала компании в spark не отражена.
Олег Вебер и Станислав Ложкин входят в десятку крупнейших рестораторов Новосибирска. Еще в 1997 они открыли ирландский бар на Красном Проспекте, который вскоре перерос в сеть заведений. Также они владеют в разных долях рядом других ресторанных проектов, например, 35% сети бургерных ООО «Мясоруб» принадлежит Олегу Веберу.
Оба владельца являются совладельцами еще ряда предприятий, из крупных — «Конквест Холдинг» — нежилая недвижимость, проекты в сфере торговли, компания-застройщик «Аква Сити».
Юридически ООО «ГРИНВУД СПА» зарегистрирована в августе 2021 года, выручка от продажи за 2022 год — 97,7 млн рублей, чистая прибыль 6 млн рублей, примерно по 500 тысяч рублей в месяц.
СПА-курорт «Green Wood SPA & Hotel» находится на северной окраине Новосибирска в районе бывших обкомовских дач и занимает участок площадью более 3 гектар. Комплекс позиционируется как отель здорового сна, номера имеют ботанические названия — пионовый, лавандовый, льняной, ромашковый.
На яндекс-картах у курорта 284 отзыва, большинство посетителей поставили 5 звезд. Среди тех, кто недоволен и поставил меньше, в основном негатив по поводу неправильно используемых сертификатов, проблем с расчетом и т. п.
Также, судя по отзывам в конце прошлого года посетители отмечали проблемы с парковкой:
«Ожидания не оправдались с момента приезда и до самого окончания посещения. Приезжая вы оставляете машину и идёте пешком», отмечает пользователь Знаток города высшего уровня.
«Много лет на регулярной основе посещаю данный спа центр (регулярно покупаю депозитную систему) …всегда, это без исключения заезжала на территорию и парковалась у входа, принципиальная позиция менеджера на ресепшен (при условии что она меня в лицо знает) не запустить меня на территорию, то есть нужно приехать подождать 10 минут очень клиентоориентированных менеджеров и сначала один говорит ок сейчас запустим, а потом охранник говорит нет», — пишет Blondinogradka.
Федеральная франшиза в Новосибирске представлена двумя филиалами — в городе и в Академгородке. В комплексах предлагают прогревание в фито-бочках, около трех десятков программ релакса и массажа. Компанию основали в 2017 году Николай и Екатерина Дзязько из Абакана. До этого они пробовали себя в разных видах бизнеса — от мясных лавок до магазинов белья.
Торговая марка «Алтайская здравница» принадлежит Абаканской маркетинговой компании, собственником которой на 100% является Екатерина Дзязько. Франчайзи в разных городах России работают в основном как ИП. Как рассказали владельцы в интервью бизнес-журналу «Жажда», на открытие первого филиала в 2017 году у них ушло всего 1,5 млн рублей. Сейчас на это требуется 2,5-3 млн рублей.
Собственники франшизы обещают выход на окупаемость за 14 месяцев. В среднем владельцы анонсируют выручку по филиалам от 800 000 до 1 200 000 рублей в месяц с чистой прибылью от 200 000 до 350 000 рублей. Как отмечает один из франчайзи в отзыве на сайте Отзовик, компания пользуется спросом в небольших городах, но в крупных городах часто сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны больших комплексов, развитие филиалов идет непросто.
Отзывы посетителей в большинстве своем положительные, отмечают уют, вкусный запах и приветливость персонала. В отрицательных отзывах ругают за небрежное отношение при посещении салона по сертификату:
«Процесс перепутали. Сначала бочка, после бочки засунули в ванну с кипятком в общем 40 минут просидел в парилке 20 минут в бочке потом в горячей ванне. Довели организм до того что два дня пролежал с температурой. Подход был на отвали. Наверное потому что сертификат», — пишет Алексей С. на Яндекс отзывах.
Фотографии с этого комплекса постоянно делятся блогеры в социальных сетях — на фоне шале и домиков-сфер в сосновом бору. Раньше на этом месте в Речкуновской зоне отдыха находится пансионат «Былина». После слияния в конце 2022 года компания изменила название с ООО «Сфера» на АО «Хвоя».
АО «Хвоя» является совладельцем двух предприятий — ООО «Хвоя. Карелия» и ООО «Айсфера», владелец первого на 52% — известный банкир Игорь Ким. Данные второго предприятия скрыты.
В феврале 2021 года совладельцем предприятия стал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Машкарин, а директором Олег Ермишкин. До этой должности Ермишкин руководил бердским санаторием «Сибиряк», также он остался владельцем 15% доли управляющей компании «Душевный сервис» (бывшее ООО «Сибиряк).
Еще до февральских событий пляжу комплекса «Хвоя» был присвоен «Синий флаг», который подтверждает безопасность курортов на воде. После покупки комплекса были обновлены номера в старых корпусах советской постройки, а также установлены новые домики в парковой зоне. «Хвоя» известна круглогодичным акватермальным комплексом, а также высокими ценами на аренду домиков. Стоимость аренды двухместного крохотного домика площадью 12 квадратных метров в низкий сезон в будние дни начинается от 11 тысяч рублей в сутки. Стоимость дома-сферы — от 12900 рублей, а домика-шале на 90 кв. м. — 14900 рублей за двух гостей в сутки.
За время существования комплекса ему написали более 1000 отзывов на яндекс картах. Многие посетители, хоть и ставят 4-5 звезд, находят минусы, например, жалуются на несоответствие цены и качества услуг:
«В номере категории „делюкс“ двуспальная кровать состоит из 2-ух полутороспальных матрасов. Спать очень неудобно. Подушки ужасные. По итогу не спали мы 2 ночи практически… В остальном номер неплохой, но уж никак он не стоит 8500…», — пишет Мария К, та же девушка жалуется на перегруженность бассейна в выходные: «В пятницу и выходные поплавать в бассейне нереально, люди друг на друге просто сидят».
Кроме того, посетители жалуются на то, что в некоторых номерах холодно и периодически не работает вай-фай.
Огромный термальный комплекс, который включает в себя три крытых зоны — Бани, зона Тишины и Аква-зона. В зоне «Бани» — девять видов бань, включая русскую баню с сеном, соляную пещеру, турецкий хамам, а также чаны с разными видами целебных грязей. В Аква-зоне большой бассейн с медленной рекой и водопадами и мини-баром прямо в воде, а также коллагенарий, педикюр с рыбками и «цитрусовая» парилка.
В Зоне Тишины есть флоатинг и комнаты для йоги и медитаций. Летом работает открытая зона с бассейнами на улице, зимой также есть возможность окунуться в небольшой бассейн с подогревом под открытым небом.
Компанию отрыл в 2019 году бывший владелец «Вилки Ложки», «Рыба.Рис» и «Печки-Лавочки» Андрей Алексеев. На данный момент он является единственным владельцем ООО «Мира», которому на 98% принадлежит ООО «Термы Мира». Оставшиеся 2% напрямую принадлежат бизнесмену Андрею Алексееву.
По данным spark-interfax, за 2022 года чистая прибыль «Мира термы» составила 75,973 млн рублей, а предприятие ООО «Мира» завершило год с прибылью 355,612 млн рублей.
Чего не скажешь о другом проекте предпринимателя — семейном парке отдыха «Мира парк» в Мошковском районе. Проект получал господдержку как субъект малого и среднего бизнеса, но даже это не помогло ему выйти в плюс, 2022 год парк завершил с убытком 4,564 млн рублей. В этом году Андрей Алексеев планирует открыть «Мира Термы» в Красноярске.
В отзывах о комплексе «Мира Термы» посетители отмечают бесплатные мастер-классы по аква-аэробике, большое количество разных бань, массажей и косметических процедур. Но недовольные сервисом тоже есть.
Люди пишут, что по утрам в комплекс «хвост очереди торчит на улице, очереди на входе в раздевалку», а также критикуют вечно занятые лежаки:
«Ведь написано же не занимать и что администрация вправе убирать, но им плевать, никто не убирает и шансов отдохнуть там нет.кто чем горазд занимает шезлонг и уходит.нужен один человек, следящий за порядком и соблюдением правил, чтоб отдыхать было комфортно всем», — пишет знаток города 7 уровня KatyaYung в Яндекс отзывах.
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