«Не кормит мама»: в Новосибирске голодный мальчик ушел из дома

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Как сообщает Сиб.фм, мальчика 26 января нашла жительница Кировского района Наталья. Девушка выгуливала собаку в районе улицы Геодезическая. Увидев ребенка, она удивилась, поскольку была ночь.
«Спросила его, где мама. Он сказал, что мама дома, но его не кормит. Говорит, что на карту должны прийти деньги, но они не приходят. Из дома он ушел сам», — рассказала Наталья.
Поскольку малыш замерз, сибирячка забрала его домой и вызвала полицию. Теперь полицейские должны разобраться, действительно ли его не кормит мать.
Напомним, что в Новосибирске составили антирейтинг детских садов.