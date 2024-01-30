Новосибирский Минобр ответил на претензии гимназиста на пожарную эвакуацию

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Скрины письма десятиклассника появились в соцсетях, сам документ молодой человек направил в новосибирские СМИ. В нем он заявил, что пожарная сигнализация сработала тихо и поздно, классные руководители не сопровождали детей на улицу, а один якобы отправил подопечных за куртками в задымленное помещение.
Однако в министерстве образования Новосибирской области уже опровергли утверждения гимназиста. В частности, пожарная сигнализация сработала в штатном режиме через четыре минуты.
«Классные руководители и учителя-предметники после срабатывания системы оповещения начали процесс эвакуации учащихся. Часть обучающихся ещё не успела пройти в учебные кабинеты, оставаясь в коридорах. Этим объясняется их самостоятельный выход из здания гимназии, что предписывает алгоритм действий учащегося при пожаре», — сообщается в ответе на запрос gorsite.ru.
По мнению представителей Минобра, учитель принял решение отправить детей в раздевалку, оценив степень задымленности холла. При этом он лично контролировал выход из здания.
Напомним, что письмо старшеклассника прокомментировали и в администрации города Новосибирска.