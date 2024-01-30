Новосибирский Минобр ответил на претензии гимназиста на пожарную эвакуацию

Скрины письма десятиклассника появились в соцсетях, сам документ молодой человек направил в новосибирские СМИ. В нем он заявил, что пожарная сигнализация сработала тихо и поздно, классные руководители не сопровождали детей на улицу, а один якобы отправил подопечных за куртками в задымленное помещение.