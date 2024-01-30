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Действия учителей признаны адекватными

Новосибирский Минобр ответил на претензии гимназиста на пожарную эвакуацию

30 января 2024, 11:59
Фото: Прокуратура НСО
Действия учителей признаны адекватными

В министерстве образования НСО объяснили особенности эвакуации из гимназии №10

18 января в гимназии №10 произошел пожар. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 723 гимназиста и 79 педагогов. Однако один из старшеклассников позже заявил о плохо проведенной эвакуации.

Скрины письма десятиклассника появились в соцсетях, сам документ молодой человек направил в новосибирские СМИ. В нем он заявил, что пожарная сигнализация сработала тихо и поздно, классные руководители не сопровождали детей на улицу, а один якобы отправил подопечных за куртками в задымленное помещение.

Однако в министерстве образования Новосибирской области уже опровергли утверждения гимназиста. В частности, пожарная сигнализация сработала в штатном режиме через четыре минуты.

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«Классные руководители и учителя-предметники после срабатывания системы оповещения начали процесс эвакуации учащихся. Часть обучающихся ещё не успела пройти в учебные кабинеты, оставаясь в коридорах. Этим объясняется их самостоятельный выход из здания гимназии, что предписывает алгоритм действий учащегося при пожаре», — сообщается в ответе на запрос gorsite.ru.

По мнению представителей Минобра, учитель принял решение отправить детей в раздевалку, оценив степень задымленности холла. При этом он лично контролировал выход из здания.

Напомним, что письмо старшеклассника прокомментировали и в администрации города Новосибирска.

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#Общество#Образование#Происшествия#Новосибирск#Дети#Пожар#Эвакуация#Александр Ляхов#Минобр#Пожар в гимназии №10 в Новосибирске — что известно о ЧП
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