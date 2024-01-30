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Published Сегодня, 07:35

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Гриппом и ОРВИ переболели более миллиона новосибирцев

ОРВИ и гриппом переболели свыше миллиона новосибирцев

30 января 2024, 07:35
Фото: 1MI
Гриппом и ОРВИ переболели более миллиона новосибирцев

В НСО с начала эпидсезона грипп и ОРВИ выявили у более миллиона пациентов

С начала эпидемиологического сезона на территории Новосибирской области ОРВИ и гриппом переболели свыше миллиона человек. При этом в январе резких вспышек заболеваемости не зафиксировано.

В целом ситуация в Новосибирском регионе оценивается как стабильная.

«С начала эпидемического периода гриппом и ОРВИ (по состоянию на 21 января) заболело всего 1 012 990 человек. Заболеваемость населения по гриппу и ОРВИ составила 97,6 на 10 тысяч населения при пороговом уровне 56,9. Превышение эпидемического порога составило 71,5%», — сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 15 по 21 января было зарегистрировано 392 случая заболевания гриппом. При этом количество случаев ОРВИ снижается.

Напомним, что врач заявила о нежелании новосибирцев вакцинироваться от коклюша.

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#Общество#Новосибирск#ОРВИ#Грипп#Здоровье#Статистика#Александр Ляхов
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