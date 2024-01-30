ОРВИ и гриппом переболели свыше миллиона новосибирцев

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В целом ситуация в Новосибирском регионе оценивается как стабильная.
«С начала эпидемического периода гриппом и ОРВИ (по состоянию на 21 января) заболело всего 1 012 990 человек. Заболеваемость населения по гриппу и ОРВИ составила 97,6 на 10 тысяч населения при пороговом уровне 56,9. Превышение эпидемического порога составило 71,5%», — сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 15 по 21 января было зарегистрировано 392 случая заболевания гриппом. При этом количество случаев ОРВИ снижается.
Напомним, что врач заявила о нежелании новосибирцев вакцинироваться от коклюша.