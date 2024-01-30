ОРВИ и гриппом переболели свыше миллиона новосибирцев

В НСО с начала эпидсезона грипп и ОРВИ выявили у более миллиона пациентов

С начала эпидемиологического сезона на территории Новосибирской области ОРВИ и гриппом переболели свыше миллиона человек. При этом в январе резких вспышек заболеваемости не зафиксировано.