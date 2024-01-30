Перерасчеты за отопление и возмещение ущерба после аварии — на контроле депутатов

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
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Updated Сегодня, 10:10
Одной из главных задач является обеспечение возмещения затрат на отопление и предоставление консультаций о возможных компенсациях. Для этого был создан специальный штаб, который будет базироваться в местной организации партии «Единая Россия».
Кирилл Покровский, депутат Совета депутатов города Новосибирска, сообщил, что решение об открытии штаба было принято согласно мнению всех депутатов. Основной задачей штаба является помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за аварии на коммунальных системах. Штаб будет предоставлять бесплатную юридическую помощь, а волонтеры будут консультировать всех жителей района относительно пересчета платы за отопление и возможного возмещения ущерба имуществу.
Кроме того, в рамках работы штаба будет доступна «горячая линия», где специалисты окажут консультационно-юридическую помощь жителям Ленинского района. Первостепенная задача заключается в наиболее полном информировании и консультировании жителей, а также составлении списка пострадавших.
Вся полученная информация будет передана в соответствующие организации, службы и районную администрацию, а также в жилинспекцию для дальнейшей работы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал соответствующее поручение с целью контроля за пересчетом оплаты за отопление. Изменения будут затрагивать горожан, которые не получили отопление из-за аварий на коммунальных системах в Ленинском районе Новосибирска.
Адрес штаба: Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 10, 1 этаж
Телефон: +7 383 314 35 68
График работы штаба:
Понедельник–пятница — 10:00–19:00
Суббота — 10:00–14:00