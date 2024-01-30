Перерасчеты за отопление и возмещение ущерба после аварии — на контроле депутатов

Вся полученная информация будет передана в соответствующие организации, службы и районную администрацию, а также в жилинспекцию для дальнейшей работы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал соответствующее поручение с целью контроля за пересчетом оплаты за отопление. Изменения будут затрагивать горожан, которые не получили отопление из-за аварий на коммунальных системах в Ленинском районе Новосибирска.